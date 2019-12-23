Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni bir kriz mi?: Arjantin borcunu ödemedi! /23 Aralık 2019 12:44

Yeni bir kriz mi?: Arjantin borcunu ödemedi!

Arjantin hükümeti 20 Aralık Cuma günü 9 milyar dolarlık kısa vadeli tahvil geri ödemesini yapmadı. Bunun üzerine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard and Poors (S&P) bu ülkenin kredi notlarını düşürdü. Arjantin'de döviz işlemlerine yüzde 30 vergi getirilirken, krizin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasalara sıçramasından endişe ediliyor.

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Arjantin Devlet Başkanı Fernandez göreve gelir gelmez ekonomik istikrarsızlık ve sermaye kaçışını engellemek için radikal tedbirler aldı. 

Meclis'ten geçen son kanuna göre, döviz işlemlerine yüzde 30 vergi konulurken, ihracat vergileri de yükseltildi.

ARJANTİN'İN KREDİ NOTU İNDİRİLDİ

Kararın ardından S&P yabancı para cinsinden kredi notunu ‘CCC-‘den’SD’ye, kısa vadeli notunu ‘C’den ‘D’ye indirdi. Yerel para cinsinden uzun vadeli not ‘CCC’den ‘CC’ye çekilirken, kısa vadeli not ‘C’ olarak kaldı.

Açıklamada, “Hükümetin daha geniş stratejisi ve önümüzdeki haftalarda  pezo cinsinden borç için zamanında ödeme yapma niyeti, kredi notunu ne  zaman SD’den artırabileceğimizi belirleyecektir.” denildi.  

Fitch, yabancı para cinsinden uzun vadeli notu ‘CC’den ‘RD’ye, kısa vadeli notu ‘C’den ‘RD’ye çekti.

DÖVİZ İŞLEMLERİNE YÜZDE 30 VERGİ

Yeni Başkan Fernandez ayrıca 100 milyar Amerikan Doları dış borcun yeniden yapılandırılması için pazarlık edecek bir maliye birimi kurdu.

20 Aralık Cuma günü 9 milyar dolar tutarında kısa vadeli Hazine bonosunun ödemesinin ötelenmesi üzerine Arjantin bir kez daha teorik olarak temerrüte düşmüştü. 

Arjantin'in kemerrüte düşmesi ve not indiriminin Buenos Aires Borsası'na (Die Bolsa de Comercio de Buenos Aires) etkisi ilk gün sınırlı oldu.

Arjantin mali piyasaları cuma gecesi Fernandez’in girişimlerine tepki vermedi, bu akşam kredi notu indirimleri ardından pezo çok yakından izlenecek.

ARJANTİN KRİZİ DİĞER MUADİLİ EKONOMİLERE SIÇRAR MI?

Fernandez borç pazarlıklarını beceremezse, Arjantin’de yeni bir kriz başgösterip diğer kırılgan Gelişmekte Olan Ülkelere (GOÜ) de sıçrayabilir. 

Bunların başında Lübnan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve son günlerde gösterilerle sarsılan Hindistan geliyor.  Türkiye henüz  tehlike bölgesinde değil. 

Ancak 2020 yılı ocak ayında Merkez Bankası'nın (TCMB) bir kez daha faiz indirmesi veya Amerika Birleşik Devletleri ile gerginliğin yükselmesinin Türk Lirası'nda değer kaybını hızlandırabileceği belirtiliyor.

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