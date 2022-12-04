Arjantin'i çeyrek finale taşıyan Messi'den kariyer rekoru

2022 FIFA Dünya Kupası’nın favori takımlarından biri olan Lionel Messi’li Arjantin, son 16 turunda Avustralya'yı yendi. Arjantin maçı 2-1 kazanarak çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi oldu.





Turnuvanın favorilerinden Arjantin Ahmed bin Ali Stadyumu’nda yıldızı Messi’nin golüyle ilk yarıda öne geçti. 35.dakikada Alexis Mac Allister’ın pasında ceza sahasında Nicolas Otamendi’nin bıraktığı topta Lionel Messi sol ayağıyla gelişine yerden plase vuruşunda topu filelere göndermeyi başardı.





57. dakikada Arjantin Julian Alvarez’in attığı gol ile farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Harry Souttar’ın verdiği deri pas sonrası kaleci Matt Ryan Rodrigo De Paul’u çalımlamak isterken büyük bir hata yaptı ve topu ayağından aşırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Julian Alvarez topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı ve maçtaki gol sayısını iki yaptı.





77. dakikada Avustralya’dan beklenmedik bir gol geldi. Aziz Behich’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nicolas Otamendi’nin uzaklaştırdığı topta Craig Goodwin’in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert vuruşunda Enzo Fernandez’e çarpan top beklenmedik yöne giderek ağlarla buluştu. Son 20 dakikada Avustralya gol için çok mücadele etti ancak beraberlik golüne ulaşamadı.





Arjantin 2-1 kazanarak çeyrek final biletini aldı ve Hollanda’nın rakibi oldu. Her iki zorlu rakip arasındaki maç 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.





Öte yandan son kez katıldığı Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyer rekorunu kırdı. 35 yaşındaki Messi, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi.





Bu karşılaşmalarda 788 gol atan yıldız futbolcu, 338 gole de verdiği paslarla katkı sağladı. İspanya LaLiga'da 520 kez fileleri havalandıran Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, İspanya Kupası'nda da 80 gol kaydetti.



















