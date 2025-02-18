Samanyolu Haber /Dünya / Arjantin Cumhurbaşkanı kripto para yolsuzluğu ile suçlanıyor /18 Şubat 2025 11:50

Arjantin Cumhurbaşkanı kripto para yolsuzluğu ile suçlanıyor

Arjantin'de Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin yolsuzluk şüphesiyle gündeme gelen bir kripto para biriminin tanıtımındaki rolünü soruşturmak üzere bir yargıç görevlendirildi.

SHABER3.COM

Milei, Cuma günü X sosyal medya hesabından, $LIBRA coin hakkında bir paylaşım yaparak, kripto para biriminin küçük işletmelere ve yeni kurulan şirketlere fon sağlayacağını söyledi. Milei'nin kripto paranın satıldığı bağlantıyı paylaşmasının ardından fiyatı fırladı. Ancak birkaç saat içinde paylaşımını sildi ve kripto para biriminin değeri düştü, yatırımcılar paralarının çoğunu kaybetti.

Arjantin parlamentosundaki bazı muhalif milletvekilleri, Milei'yi görevden almak için işlem başlatmayı planladıklarını söylüyor. Avukatları, Arjantin ceza mahkemesinde dolandırıcılık suçlamasıyla Pazar günü şikayette bulundu. Bazıları Milei'yi internette "ayak kaydırma" olarak bilinen bir hamleyle suçluyor. Bu, herhangi bir kripto para birimini tanıtıp alıcıları çektikten sonra ticari faaliyetlerini durdurup satışlardan elde edilen parayla kaçmaya verilen isim. Coin'i satın almak için kullanılan bağlantının, Milei'nin konuşmalarında kullandığı bir ifadeye atıfta bulunduğunu söylüyorlar.

Ancak Arjantin Cumhurbaşkanlığı Ofisi Cumartesi günü, paylaşımın kaldırılması kararının, kamuoyunun tepkisinin ardından "spekülasyondan" kaçınmak amacıyla verildiğini açıkladı. Açıklamada Milei'nin kripto para biriminin geliştirilmesinde yer almadığı ve hükümetin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin soruşturma başlatacağı belirtildi. Davacılardan biri olan Jonatan Baldiviezo, Associated Press'e verdiği demeçte dolandırıcılık suçunun işlendiğini ve bunda Cumhurbaşkanının eylemlerinin esas olduğunu savundu.

Milei'nin muhalifleri fırsatı değerlendirdi. Muhalif eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernández de Kirchner, Milei'yi "kripto dolandırıcısı" olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirdi. Paylaşım milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Ülkenin ana muhalefet koalisyonu ise Milei'nin görevden alınması için bir talepte bulunacağını ve bunu "benzeri görülmemiş bir skandal" olarak nitelendireceğini söyledi. Muhalefetteki Sosyalist Parti üyesi Esteban Paulón, X'te yaptığı bir paylaşımda ayrıca görevden alma işlemlerinin başlatılmasını talep edeceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arjantin Cumhurbaşkanı kripto para yolsuzluğu ile suçlanıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:33