Samanyolu Haber /Gündem / Arjantin hükümeti gıda fiyatlarını 90 gün dondurdu /14 Ekim 2021 15:15

Arjantin hükümeti gıda fiyatlarını 90 gün dondurdu

Arjantin hükümet gıda fiyatlarını 90 gün dondurduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Arjantin hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek ay gerçekleştirilecek kongre seçimleri yaklaşırken, enflasyonla mücadele amacıyla perakendeciler ile bin 247 kalem gıda ve hane halkı ürününde fiyatların 90 gün boyunca dondurulması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre Arjantin’de tüketici fiyatları, ekonominin uzun bir resesyondan çıkmasıyla birlikte yıllık yaklaşık yüzde 50 seviyesinde artıyor.

Arjantin İç Ticaret Bakanı Roberto Feletti, programı duyururken yaptığı açıklamada, “Topu durdurmamız gerekiyor. Böylelikle gıda, ücretlilerin alım gücünü sınırlamaya devam etmeyecek. Temel gıda sepeti Aralık 2019’da ortalama ücretin yüzde 9’una denk geliyordu. Şimdi bu pay yüzde 11” dedi.
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