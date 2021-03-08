Arjantin medyası: Erdoğan saltanatında cezaevleri öğrenci, gazeteci ve tweet atanlarla dolu

Gustavo Sierra imzalı yazıda Erdoğan’ın açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ gündeme getirilerek, planlanan hedefler sayıldı. Sonra ise Türkiye’deki mevcut durum özetle şöyle açıklandı:



“Ayrıntı şu ki, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sosyal medya üzerinden eleştirmek herhangi bir Türk’ü hapse atabilir. Yalnızca 2019 yılında 36.000 kişi bu suçu işlediği iddiasıyla soruşturuldu; bunlardan 3.831 mahkum edildi.”





BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ





“Aralık ayının sonundan bu yana üniversite öğrencilerinin düzenlediği protestoları yasaklandı ve sert bir şekilde bastırdı. Düzinelerce öğrenci hakkında dava açıldı ve en az bir düzine öğrenci ev hapsinde yargılanmayı bekliyor. Devletin ortaklaşa kullandığı medya aygıtı, genç protestocuları “yıkıcı” olarak tasvir ediyor.”





KÜRTLER





“Erdoğan, yeni projesinde ülkede yaşayan yaklaşık 20 milyon Kürt hakkında hiçbir şey söylemedi. Son haftalarda Meclis temsilinde en büyük üçüncü parti olan HDP üyelerine yönelik tutuklanmalar arttı. Eski lideri Selahattin Demirtaş, dört yıldan fazla bir süredir tutuklu. Ve iktidardaki koalisyonun güçlü bir ortağı partinin kapatılması çağrısında bulundu ve partinin liderlerini ve muhalefet partilerinin liderlerini teröristler veya terörist işbirlikçileri olarak listeledi.”





AKADEMİSYENLER





“Türkiye’de 2016 yılından bu yana, terör propagandası yapmakla suçlanan 785 üniversite profesörü mahkemelere taşındı. Profesyonellerden oluşan daha kapsamlı bir tasfiyenin parçası olarak yaklaşık 6.000 akademisyen işlerinden kısa bir süre sonra kovuldu.”





GAZETECİLER



