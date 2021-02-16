Samanyolu Haber /Gündem / Arjantin'de 'El Turco' Müslüman mezarlığında toprağa verildi /16 Şubat 2021 14:44

Arjantin'de 'El Turco' Müslüman mezarlığında toprağa verildi

Müslüman bir aileden gelen ve devlet başkanı olabilmek için Hıristiyan olan eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Saul Menem, Müslüman mezarlığında defnedildi.

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Arjantin Ulusal Kongresinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Carlos Saul Menem'in naaşı, Buenos Aires eyaletindeki San Justo Müslüman Mezarlığında, 1995'te helikopter kazasında ölen oğul Carlos Saul Facundo Menem'in yanına defnedildi.

Halka kapalı gerçekleştirilen resmi defin törenine Menem'in ailesi, yakın çevresi, siyasi ve İslami çevrelerden katılanlar oldu.

Cenaze töreni Hristiyan geleneğine göre düzenlenen Menem'in defnedilmesinden önce Arjantin İslam Merkezi Başkanı Anibal Bashir Bakir, Kur'an-ı Kerim okudu ve Menem için dua etti.

Müslüman bir aileden gelen Menem, Arjantin kanunlarına göre devlet başkanlığı görevini üstlenebilmesi için Katolik Hristiyanlığa geçmişti.

Dün hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı'nın, yakın bazı çevreler hayatını Hristiyan olarak sürdürdüğünü söylese de İslam'ı hiç terk etmediği belirtiliyor.

Suriye kökenli olduğu için İspanyolca "Türk" manasına gelen "El Turco" lakabıyla anılan Menem, 1989-1999 arasında Arjantin'de devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. Menem, ülkede 1983'te demokrasinin yeniden tesis edilmesinin ardından ülkeyi yöneten ikinci devlet başkanıydı.

 


ARALIKTA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Arjantin'i 1989-1999 arasında yöneten eski Devlet Başkanı ve Senatör Carlos Saul Menem, 15 Aralık 2020'de idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle başkent Buenos Aires'te kaldırıldığı hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Carlos Saul Menem'in ölümünü derin üzüntüyle öğrendim. Her zaman demokratik yollarla seçilmiş biriydi, La Rioja Valisi, Devlet Başkanı ve Senatördü. Diktatörlük döneminde baskı gördü, hapse atıldı. Zulema (Memen'in kızı) ve onun için gözyaşı döken herkese başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Menem'in ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.
Çeşitli sağlık problemleri yaşayan Menem, Haziran 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) benzer semptomlar gösterdiği için hastaneye kaldırılmış ancak testleri negatif çıkmıştı.
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