Arjantin'de iki büyük deprem! Acil tahliye kararı verildi

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM
Deprem sonrasında açıklama yapan AFAD, depremi ‘Güney Amerika açıklarında Drake Boğazında uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi’ diyerek duyurdu.
TSUNAMİ RİSKİ İÇİN ALARM
Öte yandan ülkenin Magallanes bölgesinin tsunami riski nedeniyle tahliye edileceği açıklandı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısı yaptı. ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Geçidi'nde meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların oluşabileceğini belirtti.