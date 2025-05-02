Samanyolu Haber /Dünya / Arjantin'de iki büyük deprem! Acil tahliye kararı verildi /02 Mayıs 2025 17:23

Arjantin'de iki büyük deprem! Acil tahliye kararı verildi

Arjantin'in güneyinde 7.4 ve 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğunu belirterek tahliye uyarısı yaptı.

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Türkiye’deki depremler, endişeleri artırmaya devam ederken bir deprem haberi de Arjantin’den geldi. Arjantin’de peş peşe meydana gelen 7.4 ve 7.1 büyüklüğündeki depremler ülkede büyük endişeye yol açtı.

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM

Deprem sonrasında açıklama yapan AFAD, depremi ‘Güney Amerika açıklarında Drake Boğazında uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi’ diyerek duyurdu.

TSUNAMİ RİSKİ İÇİN ALARM

Öte yandan ülkenin Magallanes bölgesinin tsunami riski nedeniyle tahliye edileceği açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısı yaptı. ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Geçidi'nde meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların oluşabileceğini belirtti.
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