Arjantin'de iki büyük deprem! Acil tahliye kararı verildi

Deprem sonrasında açıklama yapan AFAD, depremi ‘Güney Amerika açıklarında Drake Boğazında uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi’ diyerek duyurdu.

Türkiye’deki depremler, endişeleri artırmaya devam ederken bir deprem haberi de Arjantin’den geldi. Arjantin’de peş peşe meydana gelen 7.4 ve 7.1 büyüklüğündeki depremler ülkede büyük endişeye yol açtı.Öte yandan ülkenin Magallanes bölgesinin tsunami riski nedeniyle tahliye edileceği açıklandı.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısı yaptı. ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Geçidi'nde meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların oluşabileceğini belirtti.