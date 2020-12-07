Samanyolu Haber /Dünya / Arjantin'de 'Milyoner vergisi' senatoda kabul edildi /07 Aralık 2020 18:51

Arjantin'de 'Milyoner vergisi' senatoda kabul edildi

Pandemide zarar gören küçük işletmelere yardım, öğrencilere burs ve sosyal projeler için milyonerlerden vergi toplama yasası resmileşti.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde Arjantin alt meclisinde kabul edilen "Milyoner vergisi" Senato'da da 42'ye karşı 26 oyla yete kavuştu. Söz konusu vergi 2,3 milyon dolardan fazla varlığı olanlardan toplanılacak.

Tek seferlik toplanması planlanan vergi sonunda 5,14 milyon dolar toplanması beklenirken toplanan miktarın yüzde 5'inin doğalgaz üretim çalışmalarına, yüzde 40'ının pandemi sırasında zarar gören küçük ve orta işletmelere destek olmak ve zararlarını karşılamak için kullanılacak.

Paranın yüzde 45'iyse Öğrenci Destek Programı'na (Progresar) ve altyapı geliştirme programlarına verilecek.

Senato'daki sağcı muhalefetin lideri Luis Naidenoff'sa kararı "Arjantin gerçekliğine cevap vermediği" gerekçesiyle protesto etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arjantin'de 'Milyoner vergisi' senatoda kabul edildi Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Hocaefendi'nin yeni Bamteli sohbeti yayınlanacak

Yürek dağlayan görüntüler!

Yürek dağlayan görüntüler!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

İstanbul'un göbeğinde bedava çorba kuyruğu!

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

''Hamile kadınları, masumları tutukladığı için gece uyuyamayan hakimler var''

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Havuz kanalında akıllara zarar tartışma: Elon Musk'ın korkunç planı!

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Erdoğan'ın katıldığı törende sabotaj krizi

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:37:25