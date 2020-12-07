Arjantin'de 'Milyoner vergisi' senatoda kabul edildi

Geçtiğimiz günlerde Arjantin alt meclisinde kabul edilen "Milyoner vergisi" Senato'da da 42'ye karşı 26 oyla yete kavuştu. Söz konusu vergi 2,3 milyon dolardan fazla varlığı olanlardan toplanılacak.





Tek seferlik toplanması planlanan vergi sonunda 5,14 milyon dolar toplanması beklenirken toplanan miktarın yüzde 5'inin doğalgaz üretim çalışmalarına, yüzde 40'ının pandemi sırasında zarar gören küçük ve orta işletmelere destek olmak ve zararlarını karşılamak için kullanılacak.





Paranın yüzde 45'iyse Öğrenci Destek Programı'na (Progresar) ve altyapı geliştirme programlarına verilecek.





Senato'daki sağcı muhalefetin lideri Luis Naidenoff'sa kararı "Arjantin gerçekliğine cevap vermediği" gerekçesiyle protesto etti.