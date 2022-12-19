Arjantin'in tarihi şampiyonluğu tehlikede!

Katar'da oynanan tarihi Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri ise 3-3 biten maçla ilgili kural hatası iddiası büyük ses getirdi.







ARJANTİN KAÇTI, FRANSA KOVALADI

Arjantin'in 2 farklı öne geçtiği maçta Fransa, skoru 2-2'ye getirmesini bildi ve maçı uzatma devrelerine taşıdı. Mücadele uzatma devrelerinde de nefes keserken Arjantin'in Messi ile bir kez daha öne geçti ancak Fransızlar, maçı bırakmadı ve Mbappe'nin penaltıdan attığı golle maçı seri penaltı atışlarına taşıdı. Seri penaltı atışlarında Arjantin'in rakibini yenerek kupanın sahibi oldu. Ancak uzatma devrelerinde Messi'nin skoru 3-2'ye getiren golünde kural hatası olduğu öne sürüldü.













MESSI'NİN GOLÜNDE KURAL HATASI YAPILDI İDDİASI



Fransızlar, Arjantin'in Messi ile attığı 3. golden önce yedek kulübesindeki Arjantinli futbolcuların sahaya girdiğini belirtti ve kural hatası olduğu vurgulandı. Gol anında, heyecandan yerinde duramayan Arjantin yedek kulübesinden iki futbolcunun sahaya girdiği görüldü. Fransa'nın kural hatası yapıldığını göz önüne alarak, FIFA'ya başvuru yapabileceği düşünülüyor.





KURAL KİTABINDAN ÖRNEK GÖSTERDİLER



Fransa'nın ünlü basın kuruluşu L'quipe'in paylaştığı kural kitabının 3. maddesinin 9. paragrafında, "Eğer bir gol atıldıktan sonra hakem, oyun devam etmeden önce golün atıldığı sırada sahada fazladan bir kişinin olduğunu fark ederse: hakem golü vermemelidir. fazladan kişi: bir oyuncu, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu, ihraç edilmiş oyuncu veya golü atan takımın görevlisi ise; oyun, fazla kişinin bulunduğu yerden bir direkt serbest vuruşla yeniden başlatılmalıdır." ifadeleri yer aldı.



