Arka arkaya uyarı yapıldı! İstanbul için kritik üç gün

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, yarından itibaren yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.



AKOM tarafından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının çarşamba gününden cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların 34 ila 37°C arasında olacağı tahmin ediliyor.



Açıklamada, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının en etkili olduğu dönemlerde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.