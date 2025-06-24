Samanyolu Haber /Gündem / Arka arkaya uyarı yapıldı! İstanbul için kritik üç gün /24 Haziran 2025 19:31

Arka arkaya uyarı yapıldı! İstanbul için kritik üç gün

AKOM, yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların İstanbul'da 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, yarından itibaren yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının çarşamba gününden cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. İstanbul’un çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların 34 ila 37°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının en etkili olduğu dönemlerde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
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