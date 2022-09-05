Arkadaşı fişledi, ağabeyi evden çıkardı, boşandı, intihar etti

İhraç polis memuru Mehmet Ali Gündoğan’ın, kızının KHK ile kapatılan okulda okuduğu gerekçesiyle ihraç listesine alındığı, kendisinin ise en yakın mesai arkadaşı tarafından fişlendiği ortaya çıktı. İhraç sonrası psikolojisi alt üst olan Gündoğan, uzun süre iş bulamadı, en yakın akrabaları tarafından dışlandı. Çorum Alaca'ya annesinin evine dönen Gündoğan'ın, annesinin verdiği harçlıklarla geçindiği, yaşadığı bunalımın etkisiyle eşinden boşandığı kaydedildi.







Bold'dan Necdet Çelik'in özel haberine göre 15 Temmuz sonrası onbinlerce insanın hayatını darmadağın eden KHK fırtınası, Gündoğan ailesini de Merzifon’da yakaladı. Polis memuru Mehmet Ali Gündoğan, ilk şokunu açığa alındığında yaşadı.





EN YAKIN ARKADAŞI FİŞLEDİ

Gündoğan, eşi ve iki kızıyla ilk şoku atlatamadan yeni bir KHK ile ihraç edildiğini öğrendi. KHK’lı polis, kızının KHK ile kapatılan okulda okuması gerekçesiyle ihraç listesine alındı. En yakın mesai arkadaşının fişleme yaparak verdiği 6 kişilik listeye bu yüzden ismi yazıldı.





Mehmet Ali Gündoğan, ihraç olmakla kalmadı, tam anlamıyla damgalandı. Köylüleri, çocukluk arkadaşları, akrabaları ondan yüz çevirdi. Kahveye gidip oturunca masasından kalktılar. Teselli etmek yerine ‘Devletin bir bildiği vardır. Suçun yoksa dönersin’ dediler.





En yakınlarından gördüğü muamele, KHK’lı polisin psikolojisini alt üst etti, uyku düzenini bozdu.





EVİ KAPATIP ANA OCAĞINA DÖNDÜLER



KHK’lı polisin geçirdiği sinir nöbetleri aile içi çatışmayı tetikledi. Bunun üzerine çift Merzifon’daki evlerini kapatarak Alaca ilçesine, annesinin yanına taşındı.





Memleketine dönen Mehmet Ali Gündoğan, bir süre Çorum il merkezinde iş aradı. Tutunamayınca ilçeye geri döndü.





Ailede 5 kardeşin en küçüğü olan Mehmet Ali Gündoğan’a annesi ve ablası dışında herkes yüz çevirdi. Annesi ona emekli aylığından harçlık verdi. Dul olan ablası, Gündoğan’la ilgilendi. Ailenin en büyüğü olan ağabeyinin ise Gündoğan’a çalışması yönünde baskı kurup kırıcı davranışlarda bulunduğu öğrenildi.





YUVASI DAĞILDI

İşsiz günler sürdükçe KHK’lı polis Gündoğan’ın direnci zayıfladı. Eşiyle boşandılar. İki kızının ihtiyaçlarını, babasının yanında iş bulan anne üstlendi.





AĞABEYİ, KALDIĞI EVDEN ÇIKARDI

Mehmet Ali Gündoğan, annesinin vefatı sonrası yerleştiği ana evinden çıkarılmasıyla bir darbe daha yedi. En büyük ağabeyi, oğlunu evlendireceğini söyleyerek Gündoğan’ı evden çıkardığı, KHK’lı polisin bu duruma çok içerlediği ifade edildi. Evden çıkmak zorunda kalan Gündoğan, üst katında tek başına yaşlı adamın oturduğu evin güneş görmeyen ve yüksek istinat duvarlarıyla çevrili bir binanın alt katına yerleşti. Son 5 ayını burada geçirdi.





‘EYT YASASI ÇIKINCA GÜZEL EVE ÇIKARSIN’

Bu bakımsız evde geçirdiği 5 ayda KHK’lı polis Gündoğan’ın yaşadığı buhran derinleşti. Telefon kullanmayı bıraktı, etrafıyla ilişiğini neredeyse kesti. Bir aile büyüğünün, bu evde daha da kötüleştiğini söyleyen Gündoğan’a, “EYT’lilere yasa çıkacak. Az dişini sık. O zaman iyi bir eve geçersin.’” cevabını verdiği, yaşanan bu olayların KHK’lı polis memurunu intihara bir adım daha yaklaştırdığı kaydedildi.





BAHÇEDEKİ AĞAÇTA ASILI BULUNDU

Yalnızlık ve ruhi çöküntüsü artan KHK’lı Gündoğan’ın intihar etmeden önceki hafta tanıdıklarını dolaştığı ve sohbet ettiği öğrenildi. Gündoğan’ın 1 Eylül Perşembe günü kaldığı evin bahçesindeki ağaca kendini asarak canına kıydığı, Gündoğan’ın cesedinin işçiler tarafından bulunduğu belirtildi.





OTOPSİ YAPACAK DOKTOR BULUNAMADI

İşçilerin ihbarının ardından Gündoğan’ın cansız bedeninin saatlerce ağaca asılı halde beklediği, savcının olay yerine 5 saat sonra geldiği ortaya çıktı. Çorum merkezinde ve komşu illerde yetkili hekim olmadığı için Mehmet Ali Gündoğan’ın cesedi otopsiye Ankara’ya gönderildi.





KHK ile ihracı sonrası yuvası dağılan, psikolojik bunalıma giren Mehmet Ali Gündoğan, 47 yaşında yaşamına son verdi. Gündoğan’ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.





GÜNDOĞAN’I FİŞLEYEN POLİS MEMURU İŞ GÖREMEZ HALE GELDİ

Gündoğan’ı işinden eden listeyi yapan polis memurunun, bu süreçte ruh sağlını yitirerek iş göremez hale geldiği öğrenildi.





GERİDE PARLAK İKİ EVLAT BIRAKTI

KHK’lı polis memuru Gündoğan, geride bir doktor adayı ve fen lisesinde okuyan parlak iki kız çocuğu bıraktı.





15 Temmuz sonrası yayınlanan KHK’lar ile işten atılanlardan 1125 kişi, hastalanma ya da bilmediği işte geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. En az 100 kişi maruz kaldığı hak ihlalleri yüzünden canına kıydı.