Arkadaşlar mevzuyu dağıtmayalım!

Kömürhan Köprüsü'nün inşaatında incelemede bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti için harekete geçmesi hakkında ne düşündüğü soruldu.





Soruyu geçiştiren Yıldırım, "Arkadaşlar bugünkü konumuz Elazığ, Malatya ve Kömürhan Köprüsü, mevzuyu dağıtmayalım. Onları konuşacak zaman vardır. Siyaset dinamik bir süreçtir." dedi.





"SİYASETTE 24 SAAT UZUN BİR SÜREDİR"





"Rahmetli Demirel'in dediği gibi 'Siyasette 24 saat uzun bir süredir,' bazen 20 yıl da kısa bir süredir." diyen Yıldırım, "Partimizin ikinci 20 yıllık vizyonu ve hedefleri önümüzdeki yıldan itibaren 2023'e doğru tekrar hayata geçecektir." ifadelerini kullandı.



