Arkadaşlarım Kur'ân-ı Kerîm okuduğu için hapse atıldı

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Abdusalam Teklimakan, Doğu Türkistan'da Müslümanların zulüm ve işkenci ile sindirilmek istendiğini söyledi.







"Sözler Köşkü" isimli YouTube hesabında yayınlanan videoda yürek sızlatan ifadeler kullanan Teklimakan, "Doğu Türkistan neden zulme uğruyor ve Çinliler sizden ne istiyor?" sorusuna cevap verdi.





"BİZDEN ÇİNLİ OLMAMAZI İSTİYORLAR"





"Çinliler bizden Çinli olmamızı istiyor maalesef." diyen Teklimakan, "Dinden, ırktan, milli kimlikten, kimlik adına ne varsa arınıp Çinli olmamızı istiyorlar. 'Ya Çinli vardır ya Çin'in düşmanı vardır' onlara göre üçüncü bir seçenek söz konusu değildir." dedi.





"KARDEŞ AİLE" PROJESİNİN YÜREK YAKAN İÇ YÜZÜ





Toplama kamplarına gönderilenlerin ekseriyetinin erkekler olduğunu belirten Teklimakan, "Evlerde kalan ablalarımızın bacılarımızın evlerine 'kardeş aile' ismi altında erkekler gönderiliyor. Devlet memurlarının insaların yataklarına kadar zorla girdiklerini biliyoruz. Evinizdeki bıçağınızın bile duvara monte edilmek zorunda. Çeker birini bıçaklarsınız diye. Kadınlar son çare binaların 8'inci 10'uncu katından kendisini atarak intihar ediyor." dedi.





Teklimakan Çin'in bu şekilde Müslümanları hem rencide ettiğini hem de Çinlilerle evliliğe zorladığını söyledi.





Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Abdusalam Teklimakan, "İnsanlar 2017 yılının nisan ayından itibaren toplama kamplarına atılmaya başlandı. Çin'in iddiasına göre 'yeniden eğitim merkezleri'. 3 milyon civarında Doğu Türkistanlı toplama kampında. Önceden veri topladılar teker teker evlerinden alıp kampa attılar. Çeşitli ilaçlar insanlar üzerinde deneniyor. Tek kelime ile vahşet." dedi.







“KİMSE GÖRMESİN DİYE KUR'AN-I KERİM'İ GİZLİ GİZLİ TAŞIYORDUK”







"Doğu Türkistan’dayken en etkilendiğin olay neydi?" sorusuna Teklimakan şu cevabı verdi: "Etkilendiğim olay çok oldu, fakat bunların içerisinde en etkilendiğim olay benim hafızlık yapma serüvenimdi. Çünkü biz ilk defa Kur'an-ı Kerim'i okurken gizleniyorduk. Hiç kimse görmesin diye Kur'an-ı Kerim'i gizli gizli taşıyorduk. Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için hapislerde yatan arkadaşlarımız oldu."





Teklimakan, "20'nci yüzyılda yaşamamıza rağmen 12'nci, 13'üncü yüzyıldaki hayat sistemiyle yaşıyorduk. Musluktan su gelmiyordu. Sabah namazından önce derelere gidiyor, oradan su getiriyorduk. Gündüz saatlerinde birileri görür, ihbar eder, yakalanırız diye." ifadelerini kullandı.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-VNiXS0xoT8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

