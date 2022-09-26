Samanyolu Haber /Dünya / Arkeolojide heyecanlı bekleyiş: Nefertiti bulundu mu? /26 Eylül 2022 16:50

Arkeolojide heyecanlı bekleyiş: Nefertiti bulundu mu?

Kraliçe Nefertiti'nin gerçek yüzü ortaya çıkmak üzere olabilir mi? Arkeologlar, DNA testini beklerken Mısır hükümdarının mumyasını keşfettiklerini iddia ediyorlar.

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Krallar Vadisi’nde bulunan iki mumya, Tutankhamun’un karısı Nefertiti ve Ankhesenamun’un kalıntıları olabilir ve kalıntıların Eski Mısır kraliçeleri olup olmadığını doğrulamak için DNA testleri bekleniyor.

Daily Mail’in haberine göre, Eski Mısır’ın belki de en ünlü kral eşi olan Nefertiti’nin mumyalanmış kalıntılarının, Krallar Vadisi’ndeki KV21 ve KV35 mezarlarında saklandığı düşünülüyor.

EKİM AYINDA BELLİ OLACAK
Ekim ayında, DNA kanıtı kimliklerini doğrularsa Mısır tarihindeki en önemli iki kadın hayata döndürülebilir.

Bilim insanları, iki kraliçenin yüz özelliklerini kopyalamak için BT taramalarının kullanılabileceğini söyledi.

Nefertiti’nin büstü 1912’de Mısır’daki Tell el-Amarna’da bulundu. Büst, şimdi Berlin’deki Neues Müzesi’nde sergileniyor.

Arkeolog Giovanni Belzoni, 1817’de Krallar Vadisi’ndeki KV21 mezarını kazarken Nefertiti’yi bulduğunu iddia etmişti, ancak daha sonra DNA testi sonuçsuz kaldı.

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