Samanyolu Haber /Gündem / Arlet Natali Avazyan için özel bir klip /30 Mayıs 2020 21:46

Arlet Natali Avazyan için özel bir klip

Türkiye'de insan hakları ihlallerine karşı verdiği mücadele ile tanınan aktivist Arlet Natali Avazyan için hazırlanan özel klipte Neşet Ertaş'ın eserini dünya gençleri seslendirdi.

SHABER3.COM

Türkiye'de insan hakları ihlallerine karşı verdiği mücadele ile tanınan aktivist Arlet Natali Avazyan için özel bir klip.

Avazyan, annesinin yurt dışına çıkışına son ana kadar izin verilmediği için kanser tedavisi geciken ve 7 Mayıs'ta hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç'ın hep yanında yer almıştı.

Natali Avazyan, “Kara Efem” diye seslendiği Ahmet Burhan Ataç’a son 6 ayında çok destek oldu. Annesi Zekiye Ataç’ın pasaport yasağının kaldırılması, yurt dışına tedaviye gidebilmesi ve hapisteki babası Harun Reha Ataç’ın onu görebilmesi için gerekli izinler konusunda ön ayak olmuştu.

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