Samanyolu Haber /Gündem / Armağan Çağlayan Dilek İmamoğlu'na o soruyu sordu /22 Ekim 2021 22:05

Armağan Çağlayan Dilek İmamoğlu'na o soruyu sordu

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Gör Beni programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, merak edilen konularda açıklamalarda bulundu.

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Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Gör Beni programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, artık küçük kızının bile siyasetin etkisini hayatın içinde görüp anlatabildiğini ifade etti. 

Dilek İmamoğlu, kendisinin protokole uygun olmadığını belirtirken eşi Ekrem İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' hakkında da açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİ YAPTIĞI İŞE ODAKLANIYOR AMA SONRASINDA NE OLUR BİLMİYORUM"

İmamoğlu, Çağlayan'ın "Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı adaylığı evde konuşulan bir şey mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yok tabii ki... Öyle bir adaylık konusu evde geçmiyor ama ben Ekrem'e görev adamı olarak bakıyorum. Gündemin ya da Türkiye'nin onu nereye götüreceğini bilemem. Kendisi de bilemiyor zaten. O sadece yaptığı işe odaklanıyor. Beylikdüzü'ndeyken de öyleydi, şimdi İstanbul'da da yaptığı işe odaklanıyor. Biz de ona öyle destek veriyoruz"

"MAZBATAYI VERMEYECEKLER DEDİM"

Dilek İmamoğlu, seçim kazanıldığında Ekrem İmamoğlu'na, "seçimin verilmeyeceğini" söylediğini belirterek, "Mazbatanın verilmediği dönemde, vermeyecekler, iptal edecekler dedim. Ekrem bile 'Ortada bir gerçek var, böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Dedim ki; "Olacak. Keşke yanılsaydım" ifadelerini kullandı.
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