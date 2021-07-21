Armine Giyim konkordato ilan etti

Ünlü eşarp markası Armine, İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulundu.





Eşarp üretimi ile başlayan daha sonra kadın hazır giyimi alanında faaliyet gösteren Armine Giyim Sanayi, konkordato isteyen şirketler kervanına katıldı. Bursa ve İstanbul’daki üretim merkezlerinde toplam 640 kişinin istihdam edildiği şirketin 255 milyon TL borcu bulunduğu belirtiliyor.





Para dergisinde yer alan haberde, eşarp konusunda oldukça bilinen bir marka haline gelen Armine, muhafazakar kesimin tercih ettiği bir hazır giyim markası olduğu belirtildi. Bursa ve İstanbul’daki üretim merkezlerinde toplam 640 kişinin istihdam edildiği şirketin ülke genelinde 53 mağazası bulunuyor. İşte bu şirket bu yıl başında mali açıdan zora girdi.





Şirketin sahibi Mehmet Dursun da İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebinde bulunduğu ifade edilen haberde, şirketin borcunun 255 milyon TL olduğu kaydedildi.





Mehmet Dursun’un diğer şirketi Bürde Konfeksiyon San. ve Tic. AŞ’nın de 150 TL borcu olduğu belirtildi. Şubat ayında ilk etapta üç aylık geçici mühlet kararı verilen şirkette son olarak 26 Haziran 2021 tarihinde mahkeme heyeti, her iki şirket için bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu karar şu anlama geliyor. Armine Giyim ve Bürde Konfeksiyon en az bir yıl mahkeme korumasına girmiş oluyor. Bu süreçte alacaklı şirketlerin ve bankaların icra takipleri yapılamıyor. Şirket konkordato komiserlerinin denetim ve yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor.