Samanyolu Haber /Dünya / Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan halka ayaklanma çağrısı /20 Şubat 2020 00:00

Arnavutluk Cumhurbaşkanı'ndan halka ayaklanma çağrısı

Arnavutluk'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandığı ifade edildi. Söz konusu gelişmeye göre Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, anayasayı ihlal edip ve organize suç işlediğini ileri sürdüğü hükümete karşı halkı ayaklanmaya davet etti.

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Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, anayasayı ihlal etme ve organize suçla itham ettiği hükümetin devrilmesi için halkı ayaklanmaya çağırdı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre düzenlediği basın toplantısında, 2 Mart günü halkı başkent Tiran'da görmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, aynı gün adalet reformuna karşı çıkan ilk kararnamesini imzalayacağını duyurdu. Meta, rüşvetin kökünü kazımak ve yargı bağımsızlığını sağlamak için üç yıl önce kabul edilen yargı reformunun başarısız olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı'nın halkı iktidara karşı ayaklanmaya çağırması, Başbakan Edi Rama'nın Sosyalist Partisi'ne karşı misilleme olarak yorumlandı. İktidar partisi, geçen yılki yerel seçimleri iptal etme girişiminin ardından cumhurbaşkanının azledilmesini gündemine aldı.

Meta, göreve gelmeden üç yıl önce, şu an muhalefet kanadında bulunan Sosyalist Bütünleşme Hareketi'nin lideriydi.

Meta ile iktidar arasındaki çatlak, Cumhurbaşkanı'nın, muhalefetsiz bir seçimin sosyal kırılmalara neden olabileceği ve Arnavutluk’un AB'ye girme imkanını zedeleyebileceği gerekçesiyle yerel seçimleri iptal ettiğini duyurmasıyla derinleşmişti. Seçim otoritelerinin söz konusu kararı geri çevirmesiyle halk sandığa gitti ve şu an iktidarda olan Sosyalistler çoğu seçim bölgesini kazandı. Seçimlere hile karıştığı iddiaları ise aylar süren şiddetli protesto gösterilerine yol açtı.

Sosyalistlerin çoğunlukta olduğu meclisin önümüzdeki ay, Meta'nın azledilmesini talep eden bir rapor hazırlaması bekleniyor.
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