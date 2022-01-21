Samanyolu Haber /Gündem / Arnavutluk Başbakanı'ndan Erdoğan'a ret: Gülen taraftarlarını vermeyi resmen reddettik /21 Ocak 2022 19:04

Arnavutluk Başbakanı'ndan Erdoğan'a ret: Gülen taraftarlarını vermeyi resmen reddettik

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hukuksuz talebine Arnavutluk'tan ret cevabı geldi. Erdoğan, Arnavutluk'la ortaklık için Hizmet Hareketi'ne karşı adım atılmasını ön koşul olarak sunmuştu. Arnavutluk Başkanı Edi Rama ise bu talebi resmen reddettiklerini açıkladı.

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Arnavutluk, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tiran ziyareti sırasında Hizmet Hareketi’ne karşı önlem alınması yönündeki talebini yerine getirmeyi reddetti. Başbakan Edi Rama, Sosyalist Parti’nin genel merkezinden medyaya yaptığı açıklamada, “Erdoğan’a ve Türkiye’ye hiçbir borcumuz yok. Dostlar ve kardeş dostluk arasında borç olmadığı için Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bize hiçbir borcu olmadığı gibi, Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na da borcumuz yoktur.” diye konuştu.
 
Edi Rama, gazetecilerin “Gülenistlerin durumu ne olacak?” sorusuna, “Arnavutluk, Gülenistleri vermeyi resmen reddetti.” karşılığını verdi.

17 Ocak’ta Tiran’a yaptığı ziyarette Erdoğan, Arnavut devletini Hizmet Hareketi mensuplarıyla mücadele için somut adımlar atmaya çağırmıştı. Erdoğan, bunun iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklık için bir ‘ön koşul’ olduğunu vurgulamıştı.
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