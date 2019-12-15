Samanyolu Haber /Dünya / Arnavutluk depremi sonrası çok sayıda kişiye cinayet suçlamasıyla yakalama kararı /15 Aralık 2019 11:42

Arnavutluk depremi sonrası çok sayıda kişiye cinayet suçlamasıyla yakalama kararı

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve 51 kişinin ölümüne, 900'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında açılan soruşturma kapsamında bazı kişiler hakkında yakalama emri çıkarıldı.

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Yakalama kararları, 'görevi kötüye kullanma', 'cinayete teşebbüs' ve 'adam öldürme' suçlamaları ile Arnavut savcılar tarafından çıkarıldı.

Polis ve savcılar, "devam eden soruşturmadaki ilk bulgular, yıkılan binalardaki can kayıplarında müteahhitlerin, inşaat mühendislerinin ve mülk sahiplerinin güvenlik kurallarını ve standartlarını gözetmediğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Savcılık, toplamda 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Cumartesi günü gözaltına alınan 9 kişiden ikisi hakkında cinayete teşebbüsten dava açılırken bu kişilerin 4 kişinin hayatını kaybettiği otel sahipleri olduğu kaydedildi.

Üçüncü şahsın da üst rütbeli bir emniyet amirinin hayatını kaybettiği polis tatil oteli sahibi kişi olduğu aktarıldı.

Bu arada polis, haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 kişiden bazılarının depremden sonra kaçtığını dile getirdi.
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