Samanyolu Haber /Dünya / Arnavutluk’ta başbakanlık binası ateşe verildi /12 Temmuz 2024 12:05

Arnavutluk’ta başbakanlık binası ateşe verildi

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisinin (PD) çağrısıyla hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Tiran’da başbakanlık ve belediye başkanlığı binaları ateşe verildi. Başbakanlık Ofisi önünde toplanan hükümet karşıtı protestocular, yolsuzlukla suçladıkları Başbakan Edi Rama’ya istifa çağrısında bulundu.

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BirGün'de yer alan habere göre Arnavutluk’un başkenti Tiran’da muhalefetin çağrısıyla yüzlerce kişi akşam saatlerinde sokaklara çıktı.

“Mücadelede birleş, ya bugün ya da hiç” sloganıyla Başbakanlık Ofisi önünde toplanan hükümet karşıtı protestocular, yolsuzlukla suçladıkları Başbakan Edi Rama’ya istifa çağrısında bulundu. Başbakanlığa molotof kokteyli atıldı.

Protestocular daha sonra Rama’nın lideri olduğu Arnavutluk Sosyalist Partisi’nin yönetiminde olan Tiran Belediye Başkanlığına geçti. Bu bina da atılan molotof kokteyliyle ateşe verildi.

Protestocular ayrıca 2005-2013 yılları arasındaki başbakanlık döneminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde tutulan ve hakkında soruşturma başlatılan ana muhalefet lideri Sali Berisha'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Berisha ev hapsinden yayınladığı video mesajında, “Arnavutluk, Avrupa'da muhalefet liderinin hiçbir gerçek, kanıt veya belge olmadan siyasi olarak tutuklandığı tek ülkedir. Edi Rama Arnavutların, muhalefetin ve adaletin olmadığı bir Arnavutluk istiyor” dedi.

BERİSHA DAMADINI KAYIRMAKLA SUÇLANIYOR

Arnavutluk’ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı, 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yapan Berisha, görevde olduğu döneme ilişkin yürütülen bir yolsuzluk davası kapsamında Aralık ayının sonunda ev hapsine alınmıştı.

Yurt dışına çıkması da yasaklanan 79 yaşındaki Berisha, 2005-2013 yılları arasındaki dönemde nüfuzunu kullanarak bir devlet arazisinin özelleştirilmesinde damadını kayırmakla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Berisha, Başbakan Edi Rama'yı muhalifleri susturmaya yönelik "siyasi saldırı" gerçekleştirmekle suçluyor.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti, Başbakan Rama’yı adam kayırma ve yolsuzlukla suçlayarak ülkenin gençlerinin büyük bir kısmının daha iyi yaşam şartları için Avrupa ülkelerine göç etmesine neden olduğunu savunuyor.
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