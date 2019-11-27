Arnavutluk'ta 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha...

Arnavutluk'un kıyı şeridinde bir deprem daha meydana geldi. Arnavutluk Jeoloji, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik Denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.





Dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 27 kişi yaşamını yitirdi, 8’i ağır 658 kişi yaralandı. Dıraç şehri ve Thumane ilçesinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği açıklandı.





Tiran ve Dıraç’ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edildi.





İki ay önce Dıraç yakınlarında gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.