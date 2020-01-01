Arnavutluk'ta bir öğretmen hukuksuz iade edilmek isteniyor

Öğretmen Harun Çelik, Arnavutluk İçişleri Bakanlığı tarafından mahkeme kararına rağmen Türkiye’ye teslim edilmek isteniyor.
41 yaşındaki öğretmen Harun Çelik, Türkiye’nin iade talebi üzerine 5 buçuk ay önce Arnavutluk’ta tutuklandı. Tüm bu süreyi hapishanede geçiren Çelik hakkında geçtiğimiz hafta mahkeme serbest bırakılması kararı verdi.
Bugün hapishaneden serbest bırakılan Harun Çelik’i karşılamaya giden arkadaşları bir şokla karşılaştılar. Polis hapishane çıkışında Çelik’i gözaltına alarak doğrudan Rinas Airport Havalimanına götürdü. Türkiye’ye deport edilmek istenen Çelik’in gönderilmesine karşı çıkan arkadaşlarıyla polis arasında arbede çıktı.
Çelik Arnavutluk’a itlica talebinde bulunmuş ancak 5 aydır bu talebi işleme konmamıştı.
Arnavutluk polisinin, mahkeme kararı olmadan ve yasal prosedürleri takip etmeden Harun Çelik’i Türkiye’ye deport etmeye çalıştıkları öğrenildi.
Harun Çelik’in Air Albana uçağıyla Türkiye’ye gönderilmek istendiğini belirten arkadaşları, Arnavutluk makamlarını yasa dışı deport kararına karşı durmaya çağırdı.