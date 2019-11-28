Samanyolu Haber /Dünya / Arnavutluk'ta sayı yükseliyor: 45 ölü /28 Kasım 2019 21:12

Arnavutluk'ta sayı yükseliyor: 45 ölü

Arnavutluk'taki depremde ölenlerin sayısının 45'e çıktığı açıklandı.Arnavutluk’ta, 26 Kasım’da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 45’e yükseldi.

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 Arnavutluk Savunma Bakanlığı, depremde ölenlerin sayısının 45’e çıktığını duyururken Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 790 olduğunu açıkladı.

Dıraç’ın Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı belirtilirken, Dıraç’ın diğer bölgelerinde başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede, küçük artçı sarsıntıların yanı sıra dün 5,6 ve bugün 5,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Öte yandan bakanlar kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç’ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi. 

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