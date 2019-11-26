Arnavutluk'ta şiddetli deprem! Türklerin kaldığı otel çöktü

Deprem yerel saatle 03.54’te (TSİ 05.54) başkent Tiran’a 32 kilometre mesafede, liman kenti Durres’in kuzeyinde gerçekleşti.
Şiddetli sarsıntı nedeniyle birçok binanın çöktüğü belirtilirken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor.
6.4’lük depremin ardından en büyüğü 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.
TSİ 09.08’de ise Adriyatik Denizi’nin Arnavutluk açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VAR
Arnavutluk hükümetinden iki sözcü Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, en büyük hasarın Durres’te yaşandığını ve başkent Tiran’da birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise can kaybı yaşanıp yaşanmadığı yolundaki soruya “Bana can kaybı olmadığı söylendi” yanıtını verdi.
Fakat yerel medyaya yansıyan haberlere göre; enkaz altında en az 10 kişi var.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ve ordu personelinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü, Kurbin kasabasında bir kişinin panikleyerek camdan atladığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer ölü sayısının dörde yükseldiğini belirtti.
BÜYÜKELÇİ: TÜRKLER KURTARILDI
Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, bölgede 20 Türk’ün kaldığı bir otelin çöktüğünü ve herkesin kurtarıldığını duyurdu.
Büyükelçi Yörük, bölgeki Türk vatandaşlarının Tiran’a getirileceğini açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı bilgisayar destekli tahminlere göre; bugünkü depremden etkilenme potansiyeli olan kişi sayısı yaklaşık 8 bin kişi.
Depremi Yunanistan, Karabağ, Kosova ve Kuzey Makedonya dahil çevre ülkelerde hissedenlerin sayısının ise 12 milyon olduğu düşünülüyor.
GEÇEN DEPREME GÖRE 16 KAT DAHA GÜÇLÜ
Geçen eylülde de hemen hemen aynı bölgede 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.
Yaklaşık 500 binanın hasar gördüğü depremde en az 70 kişi yaralanmıştı.
Uzmanlar, 6.4 büyüklüğünde bir depremin, 5.6 büyüklüğünde bir depreme göre 16 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.