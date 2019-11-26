Samanyolu Haber /Gündem / Arnavutluk'ta şiddetli deprem! Türklerin kaldığı otel çöktü /26 Kasım 2019 10:25

Arnavutluk'ta şiddetli deprem! Türklerin kaldığı otel çöktü

Balkan ülkesi Arnavutluk bu sabah TSİ 05.54'te 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yetkililer ölü sayısının dörde yükseldiğini duyurdu.

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Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, 20 Türk'ün kaldığı bir otelin çöktüğünü fakat herkesin kurtarıldığını duyurdu. Başkent Tiran'ın batısında yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da hissedildiği bildirildi. "Son 30 yılda Arnavutluk'taki en şiddetli deprem" olduğu belirtilen afetten enkaz görüntüleri geliyor. Az önce Adriyatik Denizi'nin Arnavutluk açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem yerel saatle 03.54’te (TSİ 05.54) başkent Tiran’a 32 kilometre mesafede, liman kenti Durres’in kuzeyinde gerçekleşti.

Şiddetli sarsıntı nedeniyle birçok binanın çöktüğü belirtilirken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

6.4’lük depremin ardından en büyüğü 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.

TSİ 09.08’de ise Adriyatik Denizi’nin Arnavutluk açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VAR

Arnavutluk hükümetinden iki sözcü Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, en büyük hasarın Durres’te yaşandığını ve başkent Tiran’da birkaç kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise can kaybı yaşanıp yaşanmadığı yolundaki soruya “Bana can kaybı olmadığı söylendi” yanıtını verdi.

Fakat yerel medyaya yansıyan haberlere göre; enkaz altında en az 10 kişi var.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ve ordu personelinin enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü, Kurbin kasabasında bir kişinin panikleyerek camdan atladığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer ölü sayısının dörde yükseldiğini belirtti.

BÜYÜKELÇİ: TÜRKLER KURTARILDI

Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, bölgede 20 Türk’ün kaldığı bir otelin çöktüğünü ve herkesin kurtarıldığını duyurdu.

Büyükelçi Yörük, bölgeki Türk vatandaşlarının Tiran’a getirileceğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı bilgisayar destekli tahminlere göre; bugünkü depremden etkilenme potansiyeli olan kişi sayısı yaklaşık 8 bin kişi.

Depremi Yunanistan, Karabağ, Kosova ve Kuzey Makedonya dahil çevre ülkelerde hissedenlerin sayısının ise 12 milyon olduğu düşünülüyor.


GEÇEN DEPREME GÖRE 16 KAT DAHA GÜÇLÜ

Geçen eylülde de hemen hemen aynı bölgede 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Yaklaşık 500 binanın hasar gördüğü depremde en az 70 kişi yaralanmıştı.

Uzmanlar, 6.4 büyüklüğünde bir depremin, 5.6 büyüklüğünde bir depreme göre 16 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.

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