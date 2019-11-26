Arnavutluk'ta şiddetli deprem! Türklerin kaldığı otel çöktü

Deprem yerel saatle 03.54’te (TSİ 05.54) başkent Tiran’a 32 kilometre mesafede, liman kenti Durres’in kuzeyinde gerçekleşti.





Şiddetli sarsıntı nedeniyle birçok binanın çöktüğü belirtilirken, can kaybının artmasından endişe duyuluyor.





6.4’lük depremin ardından en büyüğü 5.3 ve 5.1 olmak üzere birçok artçı sarsıntı yaşandı.





TSİ 09.08’de ise Adriyatik Denizi’nin Arnavutluk açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.











