Arnavutluk'ta yıllardır eğitim veren Mehmet Akif Kız Koleji kapatıldı

Arnavutluk, ülkede yıllardır eğitim veren Zübeyde Hanım Anaokulu ve Kreşi ile Mehmet Akif Kız Koleji’ni kapatma kararı aldı. Karara tepki gösteren Zübeyde Hanım Anaokulu ile Mehmet Akif Kız Koleji’nin öğrencileri ve velileri sabah saatlerinde okul önünde eylem yaptı.







Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi’nin Bakanlar Kurulu’na sunduğu ve okulların lisans şartını yerine getirmediği bahanesi okul yönetimleri tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada ”Yıllar boyunca müdürlükler ve ilgili kurumlar tarafından sürekli denetime tabi tutulmuş ancak bu süreçlerin hiçbirinde böyle bir endişenin gündeme getirilmedi, Şimdi aniden biz kendimizi böyle bir durumla karşı karşıya bulmaktayız. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yasalar çerçevesi dışında bir durumla karşılanmaktayız ve bunun eğitimle ilgisi olmadığını kanaatini taşıyoruz.” denildi.





Verilen kararı mahkemeye taşıdıklarını belirten okulun avukatı, gereken tüm prosedürleri titizlikle takip ettikleri ve bu doğrultuda mahkemeden olumlu cevap alacaklarından emin olduğunu söyledi.





TR724’ün haberine göre kararın duyulmasından sonra Zübeyde Hanım Anaokulu ile Mehmet Akif Kız Koleji’nin öğrencileri ve velileri sabah saatlerinde okul önünde toplandı. Bakanlık kararının geri alınması çağrısı yapan öğrencilerin protestosu Arnavut Televizyonu SYRI tarafından canlı yayında kamuoyu ile paylaşıldı. Öğrenciler “Arnavutluk’un en iyi okullarını kapatıyorsunuz.” dedi.





ESKİ ADALET BAKANI: YABANCI ÜLKE LİDERİNİN ZEVKİ İÇİN KAPATILAMAZ



Okulun yabancı bir ülkenin liderinin zevki için kapatıldığını belirten Eski Adalet Bakanı Yili Manjani, Arnavutluk Cumhuriyet Mahkemesi’ne ‘hukuksuzluğu durdur’ çağrısında bulundu. Mahkemenin görevinin kendi ülkesinin egemenliğini tesis etmek olduğuna vurgu yaptı.





ANA MUHALEFET PARTİSİNDEN TEPKİ

Anamuhalefet partisi PD Milletvekili Albana Vokshi , basın toplantısı düzenledi ve bakanlar kurulu kararına sert tepki gösterdi.





OKUL YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPTI



Zübeyde Hanım Anaokulu, kapatma kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:





”Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim ve Spor Bakanlığı’nın Turgut Özal Eğitim Şirketine bağlı “Zübeyde Hanım” kreşinin kapatılmasına ilişkin karar hakkında duyuruda bulunmak isteriz. “Turgut Özal Eğitim” şirketi bünyesindeki eğitim kurumları Arnavutluk’ta komünist rejimin yıkılmasından sonra açılan ilk özel eğitim okulları arasında yer almıştır. Bu süre boyunca kurumlarımız her seviyede en iyi uluslararası standartlara uygun kaliteli eğitim sunmuştur. Kurulduğu günden beri bu eğitim kurumları hızla değişen dünyada başarılı olmalarını sağlayacak gerekli bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış genç neslin yetişmesine katkıda bulunmuştur. “Zübeyde Hanım” özel kreşi, Eğitim Bakan’ın emri ile 67 no’lu 15.10.1998 tarihinde Kavaja Caddesi adresli bir kurum olarak ruhsat verilmiştir . Bu kurum, velilerden gelen talebin artması ile çocukların eğitimine yardımcı olmak amacıyla 2004 yılından itibaren daha modern standartlarda ve öğrenme sürecini destekleyici tüm teknolojik yenilikleri bünyesinde bulundurarak faaliyetlerine “Turgut Özal” kompleksi bünyesinde devam etmektedir.





Bu kurum, 24 yıllık bu süre boyunca, Eğitim ve Spor Bakanlığı ve Üniversite Öncesi Eğitimde Kalite Güvence Ajansı (ASCAP), Üniversite Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü, Üniversite Öncesi Eğitim Durrës Bölge Müdürlüğü ve Tiran Yerel Eğitim Ofisi kurumlarına gerekli tüm belgeleri sunarak ilgili makamların gözetiminde faaliyetlerini yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Bu kalite ve bu standartları, yıllardır çocuklarını bize emanet eden sadece veliler tarafından değil, aynı zamanda yakından ziyaret etmek isteyen tüm ilgili kişiler, vatandaşlar veya medya temsilcileri de kolaylıkla tespit edilebilmektedir.





Ancak, eğitim kurumlarımızın yurt içinde ve yurt dışında sahip olduğu itibara rağmen, son birkaç aydır “Zübeyde Hanım” Tiran kreşin (bundan böyle “kreş” olarak anılacaktır) birdenbire artan ve takvim sırasını atlayarak Eğitim ve Spor Bakanlığı’na (MAS) bağlı kuruluşlar tarafından yürütülen denetimlere tabi tutulduğunu üzülerek belirtmek isteriz. Bu süreç 540 sayılı 15.09.2022 tarihli üniversite öncesi eğitim kurumu olan “Zübeyde Hanım”‘ın faaliyetinin kapatılma kararıyla sonuçlanmıştır. Kararı ekte bulabilirsiniz.





Teftiş raporlarında, bu kreşin tüm yasa kriterlerini karşıladığı tespit edilmiş ve müfettiş tarafından kreşin adres değişikliği için onay alınması tavsiyesi verilmiş. İlk görünüşe göre bu yasaya uyarlamak için bir prosedür olarak bulmuştur ve gereğini uygulamak için Turgut Özal Şirketi tarafından desteği ve hazırlığı tam olmuştur.

Tavsiyeler doğrultusunda “Zubeyde Hanım” kreşi 16.02.2022 tarihinden itibaren defalarca onay başvurusunda bulunmuştur.





Bu süre zarfında sürekli taleplerimize rağmen, 4004/5 Prot. nolu 13.09.2022 tarihli yazısı ile MAS, Arnavutluk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren herkes için rutin bir prosedür olan yer değişikliğini onaylama talebimizi reddetti. Yıllar boyunca Zübeyde Hanım kreşi, müdürlükler ve ilgili kurumlar tarafından sürekli denetime tabi tutulmuş ancak bu süreçlerin hiçbirinde böyle bir endişenin gündeme getirilmemiştir. Ancak şimdi aniden biz kendimizi böyle bir durumla karşı karşıya bulduk. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yasalar çerçevesi dışında bir durumla karşılanmaktayız ve bunun eğitimle ilgisi olmadığını kanaatini taşıyoruz.





Viktor Hugo bir keresinde bir okulun kapısını açan hapishanenin kapılarını kapattığını söylemiştir. Bu nedenle Eğitim Bakanlığı’ndan kararı gözden geçirmesini istiyoruz, çünkü karşısına yirmi yılı aşkın bir süredir Arnavutluk yasalarına uygun ve titizlikle eğitim veren, eğitimi seven kurum ve insanları almıştır ve veriyor.





Bu anaokulunda eğitimine devam eden 200’den fazla çocuğun ve gelecek binlerce çocuğun geleceğinin, ülkemiz gerçeğiyle hiçbir ilgisi olmayan her türlü dış baskıdan daha değerli olduğuna inanıyoruz. Bu karar, bugün çocuklarına bize güvenen 200’den fazla aile, anne babanın çıkarlarını etkilemekte ve huzurunu bozmakta, yarın çocuklarını bize emanet edecek pek çok kişinin umudunu öldürmektedir. Bu karar, kendini işine adanmış 35 öğretmenin, Arnavutluk’un güzel bir ülke olabileceğine dair, umudunu öldürüyor.





Arnavutluk Cumhuriyeti’nde demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanarak, ülke ve ötesindeki yargı organları ile sonuna kadar yasal yolu takip etme kararlılığımızı ifade etmekteyiz. Ayrıca, bugün bu Kararın iptali için ilgili belgeleri Tiran Asliye İdare Mahkemesi’ne sunduğumuzu ve oluşan durumu ilgili tüm yerli ve yabancı kurumlara bildirdiğimizi bildirmek isteriz.





Yukarıdakilere dayanarak, bu zorlu süreçte bir kez daha desteğinizi istiyoruz, adaletin hak ettiği yeri bulacağına dair inancımız tamdır. Tüm “Turgut Özal” kurumlarının yönetici ve pedagojik kadrosunun bilginin ışığında yeni nesillere insanlığın, barışın ve aile sevgisinin hakim olduğu bir gelecek, vatan ve vatan için miras bırakma kararlılığında olduğunu dikkatinize sunarız.”