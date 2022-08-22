Samanyolu Haber /Dünya / Arnavutluk'taki askeri tesiste, 3 casus yakalandı /22 Ağustos 2022 09:20

Arnavutluk'taki askeri tesiste, 3 casus yakalandı

Arnavutluk'ta bir askeri tesise girmeye çalışan 2 Rusya ve 1 Ukrayna vatandaşı ajanlık şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltı sırasın Rus şüphelinin püskürttüğü felç geçiren gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralandı.

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Euronews'in haberine göre, Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın dün akşam Elbasan bölgesine bağlı Grameç şehrindeki bir askeri tesiste meydana geldiği ifade edildi. Askeri tesise girerek fotoğraf çeken 24 yaşındaki Rus vatandaşına müdahale edildiği belirtildi. Zanlının gözaltı işlemi sırasında görevlilere felce neden olan sprey püskürttüğü kaydedildi. Diğer iki zanlı ise tesis dışında araç içinde yakalandı.  

Açıklamada, "Askeri tesisi korumayla görevli güçler olaya hemen müdahale etti. 3 yabancı uyrukluyu gözaltına alma çabaları sırasında iki askerimiz yaralandı ve ardından tedavi altına alındı." denildi.

Ayrıca, söz konusu yabancıların yetkililerce gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayın aydınlatılması için soruşturma yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, gaza maruz kalan yaralı askerlerin Tiran Rahibe Tereza Üniversite Hastanesi'nde bulunduğu ve durumlarının stabil olduğu vurgulandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medyada olaya tepki gösterirken, "Casusluk yaptıklarından şüphelenilen üç kişiyi etkisiz hale getiren askeri muhafızlarla gurur duyuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın tam olarak aydınlanmasını bekleyelim." ifadelerini kullandı.
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