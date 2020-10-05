Samanyolu Haber /Spor / Arsenal ekonomik kriz bahanesiyle 27 yıllık maskotun görevine son verdi /05 Ekim 2020 17:00

Arsenal ekonomik kriz bahanesiyle 27 yıllık maskotun görevine son verdi

İngiltere ekibi Arsenal’in maskotu olan Gunnersaurus’a hayat veren çalışanını bütçe kesintisi yapmak zorunda olduğu için işten çıkardı. Üzücü haber taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’de 1993 yılından bu yana maskot olarak görev yapan Jerry Quy’un (Gunnersaurus) görevine son verildi.
 
Koronavirüs salgını nedeniyle bütçede küçülmeye giden Arsenal’de Quy, 27 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılırken kulüpten yapılan açıklamada taraftarlar statlara geri döndüğünde yeniden Gunnersaurus’un görevine başlayacağı belirtildi.

Jerry Quy, maskot olarak görev yaptığı Arsenal’den yılda 30 bin Sterlin kazanıyordu. Yıllar içinde, özellikle minik taraftarlarla inanılmaz bir etkileşime giren maskotun işine son verilmesi İngiltere’de büyük tepki topladı.
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