Samanyolu Haber /Spor / Arsenal'de 20 milyon Euro kazanıyordu, Fenerbahçe'de 7,5 milyona imza attı /21 Ocak 2021 10:20

Arsenal'de 20 milyon Euro kazanıyordu, Fenerbahçe'de 7,5 milyona imza attı

Alman Bild gazetesi, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den yılda 7.5 milyon euro alacağını duyururken, Sarı-Lacivertli kulübe yakın bir menajer, imaj haklarıyla birlikte bu rakamın 8 milyon euro'yu aşacağını iddia etti.

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Alman Bild ve İspanyol As gazeteleri dün Mesut Özil'in Türkiye’de kazanacağı paraya ilişkin haberler yayımladı.

Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın haberine göre, transferi ilk günden beri yakından takip eden Bild gazetesi, 'Özil’in yeni dünyası' başlığıyla duyurduğu özel haberinde yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sürecek bir anlaşma yaptığını yazdı. 

AS ise, Arsenal’den yılda 20 milyon euro'ya yakın ücret alan Özil’in Fenerbahçe için indirime gittiğini ve yıllık 4 milyon euro'ya Sarı-Lacivertli formayı giyeceği iddiasında bulundu. Kulüp, takımın başarılı olması halinde 32 yaşındaki futbolcuya 500 bin, Şampiyonlar Ligi’ne katılmaları halinde 250 bin euro ödeyecek.

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