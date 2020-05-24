Samanyolu Haber /Spor / Arsenal'in yıldızı gözaltına alındı /24 Mayıs 2020 16:02

Arsenal'in yıldızı gözaltına alındı

İngiltere'de Arsenal forması giyen Sead Kolasinac, Alman oyuncu Mesut Özil ile geçen yıl bıçaklı saldırıya maruz kalmıştı. Boşnak futbolcu, bıçakla soymaya çalışanlara karşı koymuştu. Eşi de saldırıdan sonra kendisine şok tabancası aldı.

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Eşinin aldığı şok tabancası Kolasinac'ın başına bela oldu. İngiltere’de şok tabancasının yasak olduğunu bilmeyen Bella Kolasinac, Londra Biggin Hill Havaalanı’nda bir süre gözaltına alındı.

Ariporthaber'in aktardığı bilgilere göre İngiltere’de şok tabanca taşımanın cezasının altı aya kadar hapisle cezalandırılabileceğinden habersiz Bella Kolasinac, tabancayı kendini korumak için taşıdığını ve ülke dışına çıkarma iznine sahip olduğunu söyledi.

Kolasinac’ın sözcüsü olayla ilgili bir yanlış anlama olduğunu ifade etti ve “Şok tabancası halen paket halinde ve şarjı yok. Bella, tabancayı ülke dışına çıkarabilme konusunda attığı mailleri ispat etti. Tabancanın yasal olmadığına yönelik yanıt geldiğinde de uçaktaydı ve telefonu kapalıydı" dedi.

Havayolu şirketi de “İngiltere’ye girmeden önce gümrük yetkilileri tarafından da şok tabancası olduğu yönünde bilgilendirilmişti” dedi.

Sead ve Mesut’a geçen yıl yapılan saldırıdan sonra Kolasinac’ın eşinin bu tabancayı almaya karar verdiği belirtilirken, Bella Kolisinac’ın polise “Almanya’da taşıma izni olanlar şok tabancası bulundurabiliyor” dediği ifade edildi.

Bella Kolasinac’ın ayrıca polise, “O da yanlış bir şey yapmadığını düşündüğü için bunu söylemedim” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
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