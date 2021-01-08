Samanyolu Haber /Gündem / Arşivden çıktı: Acun Ilıcalı ile Adnan Oktar aynı karede /08 Ocak 2021 15:29

Arşivden çıktı: Acun Ilıcalı ile Adnan Oktar aynı karede

Acun Medya’nın sahibi ve birçok televizyon programının yapımcısı Acun Ilıcalı’nın, Adnan Oktar ile birlikte görüldüğü fotoğrafı ortaya çıktı.

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Yazar Nihat Genç, TV 8'nin sahibi ve program yapımcısı Acun Ilıcalı'nın tutuklu bulunan Adnan Oktar ile olan fotoğrafını paylaştı .Fotoğrafın 90'lı yıllarda Anıtkabir'de çektirildiği öğrenildi. Fotoğraf çeşitli haber sitelerinde okurlara servis edilirken yapımcı Ilıcalı bir açıklama yapmadı. 


Adnan Oktar'ın Acun Ilıcalı ile ilişkisine dair 2013 yılında kullandığı ifadeler de ortaya çıktı. Adnan Oktar daha önce Acun Ilıcalı’nın öğrencisi olduğunu iddia etmiş, "Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik" ifadelerini kullanmıştı.


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