Arslan: Kırgızistan pilot bölge seçildi, cemaate büyük komplo hazırlıyorlar

AKP'nin Gülen Hareketi’ne yönelik taktik değiştirdiğini belirten gazeteci Adem Yavuz Arslan, bunun ilk olarak kaçırılan eğitimci Orhan İnandı üzerinden Kırgızistan’da uygulanmak istendiğini belirtti.







GÜLEN HAREKETİ’NE BÜYÜK KOMPLO HAZIRLANIYOR





Gazeteci Metin Yıkar ile Okyanus Ötesi programında gündemi değerlendiren Arslan, Erdoğan’ın Gülen Hareketi’ne yönelik büyük bir komplo hazırlığında olduğunu vurgulayarak, “Ankara’dan edindiğim bazı bilgileri aktarayım. Ankara şöyle bir taktik izliyor. Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliğinde tutulan Orhan İnandı’ya özel bir takım kimyasal ilaçlar vasıtasıyla matbu ifadeler imzalatılarak bunlar üzerinden kampanyalar başlatmayı planlıyor Erdoğan. Kırgızistan’da bunu başlatırlarsa Orta Asya’nın diğer ülkelerinde ve Balkan ülkelerinde aynı taktiği uygulamayı düşünüyorlar” dedi.





KARA PROPAGANDA VİDEOLARI DOLAŞIMDA





Kırgızistan’da kara propagandaya sosyal medya üzerinden başlandığını belirten Arslan, “Türkiye’de yaşanan sürecin aynısını yapacaklar. Bunun için Türkiye örtülü ödenekten epey bir para da vermiş Kırgızistan’a. Hatta Facebook bütçesi bile ayrılmış, Facebook’ta kara propaganda çalışmaları yapılabilsin diye. Bir videoyu izleme imkanı buldum, Türkiye’nin desteğiyle hazırlanmış, bizde 17-25 Aralık sonrası gördüğümüz propaganda videolarının aynı yöntemiyle hazırlanmış, işte bunlar devlete sızıyorlar, karanlık bir örgüt, şöyle yapılanıyorlar, böyle yapılanıyorlar gibi. Bunun Kırgızca versiyonlarını Facebook’ta dolaştırıyorlar” dedi.





MAFYA ÖRGÜTLERİYLE ANLAŞTILAR





Örtülü ödenekten Kırgızistan’da bir devlet binası yapma sözü de verildiğini ifade eden Arslan, Erdoğan rejiminin bu şekilde Kırgız halkının da gönlünü almayı hedeflediğini kaydetti. Ciddi paralar harcanıp Orta Asya’da bir takım mafya örgütleriyle anlaşma yapıldığını da belirten Arslan, “Bunlar şiddet olayları, özellikle de Kırgız politikacılara yönelik bir takım şiddet olayları yapıp bunu da oradaki cemaat gönüllülerinin üzerine yıkmak isteyecekler. Böylelikle onları kriminalize etmek gibi bir takım planları var. Bunu Türkiye’de çok yaptıkları için tecrübeliler. Bu tecrübeyi de Hakan Fidan üzerinden Orta Asya’ya taşımak istiyorlar” dedi.





KIRGIZİSTAN PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ





Kırgızistan’ın pilot bölge seçildiğini belirten Arslan, “Başarırlarsa bunu diğer ülkelere de yayacaklar. Türkiye’de yaşanan süreci orada tekrar etmek istiyorlar. Olay sadece Orhan İnandı’yı kaçırma projesi değil. O nedenle Orhan İnandı’nın kaçırılmasını önemsiyor Erdoğan rejimi. Ama bu gelişmelerden Kırgızların da haberi vardır. Kırgız parlamentosunda konu gündeme geliyor. Kırgız halkı ayağa kalkmış durumda. Kırgız halkı ve kanaat önderleri çok önemli bir vefa örneği sergiliyorlar. Bu süreci Erdoğan’ın kara propagandasına alet etmemek gerekiyor. O nedenle herkesin duyarlı olmasında yarar var” uyarısında bulundu.





KIRGIZ HALKI VEFA ÖRNEĞİ SERGİLİYOR





Orhan İnandı’ya karşı Kırgız halkının tarihe geçen bir vefa örneği sergilediğini ifade eden Arslan, “Takdir etmek ve hakkı teslim etmek lazım. Günlerdir meydanlarda. Dün yine yüzlerce kişi ellerinde Orhan İnandı’ya özgürlük isteyen pankartlarla meydanlardaydı. Kırgız halkı ayağa kalkmış vaziyette. Konu Kırgızistan Parlamentosunda, konuşuluyor, medyada konuşuluyor. Kırgız halkının konuya sahip çıkmasında Türkiye’nin da alması gereken dersler var” dedi.