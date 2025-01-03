Art arda yaşanan uçak kazalarına yenisi eklendi: Neler oluyor?

ABD’nin California eyaletinde yerel saat ile 14.15’te feci bir uçak kazası meydana geldi. Fullerton şehrinde bulunan Fullerton Havaalanı’ndan kalkan Van's Aircraft markalı RV-10 tipi tek motorlu bir uçak, kalkıştan 90 saniye sonra kuleden acil iniş izni istedi.





2 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Uçak kısa süren sonra mobilya fabrikasının çatısına düştü. Feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Federal Havacılık İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı tespit edildi.





MÜRETTABAT MI ÇALIŞANLAR MI ÖLDÜ?

Fullerton Polisi Sözcüsü Kristy Wells, ölen kişilerin kimliklerinin ya da uçak mürettebatı mı yoksa fabrika çalışanı mı olduklarının henüz bilinmediğini belirtti.





Fullerton Belediye Meclisi düşen uçağın "deneysel bir uçak" olduğunu açıklarken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.





ASYA, KUZEY AMERİKA, AVRUPA… KAZALAR ART ARDA GELDİ

Son haftalar meydana gelen uçak kazalarının sayısındaki artış endişe yarattı. Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’dan felaket haberleri art arda geldi.





25 Aralık'ta Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın güneybatısındaki Aktau kentine acil iniş yapmaya çalışırken düştü. Feci kazada 38 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.





Güney Kore’nin Muan şehrinde, 181 yolcuyu taşıyan bir yolcu uçağı iniş sırasında kontrolden çıktı. Meydana gelen korkunç kazada, uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetti. Uçaktan sadece 2 kişi kurtarılabildi.





Kanada’da Halifax Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağının sol kanadında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerindeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle yolcular tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.