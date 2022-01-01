Samanyolu Haber /Gündem / “Art for Human Rights” 3 senelik bir çalışmanın ürünü /01 Ocak 2022 20:47

“Art for Human Rights” 3 senelik bir çalışmanın ürünü

Mağduriyetler temalı resimlerden oluşan ilk baskılı kitap “Art for Human Rights” 3 senelik yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Amerika merkezli insan hakları derneği Advocates of Silenced Turkey uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir çalışmayı daha tamamlamış oldu. 

120 sayfalık Art for Human Rights kitabının İçeriği , insan hakları konulu resim yarışmalarındaki eserlerden ve bağışlanan 109 resimden oluşuyor. Bir sene sonra ikincisi yayımlanacak olan kitabımızın ilki Amazon’da satışta. Mağduriyetleri çizgilerin ve renklerin diliyle anlatan bu önemli çalışma, dostlarınız için anlamlı bir hediye olabilir. 
Hak ihlallerinin bittiği ve sanatın sadece güzelliklerden bahsettiği bir dünya dileğiyle...

Art for Human Rights kitabının Amazon linki:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “Art for Human Rights” 3 senelik bir çalışmanın ürünü Sonraki Haber >>

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:02:27