“Art for Human Rights” 3 senelik bir çalışmanın ürünü

Amerika merkezli insan hakları derneği Advocates of Silenced Turkey uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir çalışmayı daha tamamlamış oldu.







120 sayfalık Art for Human Rights kitabının İçeriği , insan hakları konulu resim yarışmalarındaki eserlerden ve bağışlanan 109 resimden oluşuyor. Bir sene sonra ikincisi yayımlanacak olan kitabımızın ilki Amazon’da satışta. Mağduriyetleri çizgilerin ve renklerin diliyle anlatan bu önemli çalışma, dostlarınız için anlamlı bir hediye olabilir.

Hak ihlallerinin bittiği ve sanatın sadece güzelliklerden bahsettiği bir dünya dileğiyle...





Art for Human Rights kitabının Amazon linki:



