Samanyolu Haber /Gündem / Artan girdi maliyetleri inşaat sektörünü böyle vurdu /31 Mayıs 2022 21:28

Artan girdi maliyetleri inşaat sektörünü böyle vurdu

Yüksek seyreden döviz kurları ve enflasyon rakamları sonrasında artan girdi maliyetleri inşaat sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu konuda bir açıklama yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren de yaşanan sorunlara dikkat çekti.

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Artan girdi maliyetleri nedeniyle yaşanan durgunluğu ifade ederek bir açıklama yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren de yaşanan sorunlara dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Konut fiyatlarında artış devam ederken müteahhitlerden artan maliyetlere yönelik açıklama geldi. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi.

Erdal Eren, “Ülkemiz ekonomisinin küresel çapta içinden geçilen bu zorlu süreçte yüzde 7,3 oranında büyüme kaydetmesi son derece sevindiricidir. Bununla birlikte her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz istihdama büyük katkı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep meydana getirerek ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektöründe, aynı dönemde yaşanan yüzde 7,2’lik daralma önemli mesajlar içermektedir. Ayrıca inşaat sektörü söz konusu çeyrekte daralan tek sektör olmuştur" dedi. Eren maliyet artışlarının sektörü sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Eren şu bilgileri verdi:

"Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında değişime ve öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin meydana getirdiği sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda kamu yatırım programında bir önceliklendirme yapılarak, daha fazla ekonomik ve sosyal katma değer meydana getirecek projeler bir an önce uygulamaya geçirilebilir. Girdi maliyetleri konusunda çözüm için ise çeşitli adımlar atılmış ancak iç ve dış dinamiklerle yaşanan maliyet artışı kapsamında firmaların yarasına merhem olmanın çok uzağında kalmıştır.
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