Artan yoksulluk rakamlarına bakandan pişkin açıklama: 'Vatandaş bilinçlendiği için...'

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle milyonlarca vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılamak için destek talep etmek zorunda kaldı.





Derinleşen ekonomik kriz, yurttaşları barınma, gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar için devlet desteğine başvurular rekor kırdı.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardım hattı Alo 144'e, 2020 ile 2024 yılları arasında toplam 34 milyon 3 bin 818 başvuru yapıldı.





DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin’in soru önergesine yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yıllara göre başvuru sayılarını şöyle açıkladı:





2020’de 6 milyon 638 bin 270

2021’de 6 milyon 26 bin 918

2022’de 9 milyon 7 bin 545

2023’te 7 milyon 383 bin 143

2024’te ise 4 milyon 947 bin 942





Bakan Göktaş, artan başvuru sayılarını yoksulluğun büyümesiyle değil, devletin daha fazla kişiye daha fazla yardım ulaştırma kapasitesinin artmasıyla açıkladı.





Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; yardım başvurularındaki yükselişi, “sosyal yardımlar konusunda vatandaşların farkındalık ve bilinç düzeyinin artması”yla ilişkilendirdi.