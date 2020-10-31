Artçılar sürüyor... Seferihisar şimdi de 5 büyüklüğünde sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

400'den fazla artçı



İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasında, 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 400'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depremine ilişkin, "1 buçuk saatte 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor" dedi.



