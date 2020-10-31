Samanyolu Haber /Gündem / Artçılar sürüyor... Seferihisar şimdi de 5 büyüklüğünde sallandı /31 Ekim 2020 10:58

Artçılar sürüyor... Seferihisar şimdi de 5 büyüklüğünde sallandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

400'den fazla artçı 

İzmir'deki 6.6'lık deprem sonrasında, 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 400'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandı. 

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir depremine ilişkin, "1 buçuk saatte 21 tane deprem kaydettik. Depremler artmakta, artçıların da 1 hafta 15 gün kadar sürmesi bekleniyor" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Artçılar sürüyor... Seferihisar şimdi de 5 büyüklüğünde... Sonraki Haber >>

"Depremde fakirler ölür, hiçbir ünlünün enkazdan çıkarıldığını duymayacaksınız"

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

En net görüntü... Saniyeler süren şiddetli sarsıntı

Bina böyle yıkıldı

Bina böyle yıkıldı

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!

Seferihisar'da küçük çaplı tsunami!

Bornova'da bir bina yıkıldı

Bornova'da bir bina yıkıldı

İzmir depremi: İlk görüntü

İzmir depremi: İlk görüntü

Yandaşlarını listeyle Anıtkabir'e sokup kendine tezahürat yaptırmış

Yandaşlarını listeyle Anıtkabir'e sokup kendine tezahürat yaptırmış

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Gergerlioğlu’dan AKP'illere insanlık dersi

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Ferrarisini düz yolda parçaladı

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!

Canlı yayına hazırlanırken şok oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:43:37