"BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK"





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada dış politika yoğunluklu bir konuşma yaptı.Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamaları hatırlatan Erdoğan, ''Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Bundan sonrasını kendisi düşünsün. Biz birbirimize yeteriz. ABD, Miçotakis'e bakarak kararını vermeyecektir'' ifadelerini kullandı."Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.Belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Covid-19 izinleri ile ilgili açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.Geçtiğimiz 20 yıl eser ve hizmette ülkemizin altın çağı olarak tarihteki yerini almıştır. Tüm bu arka plandan hareketle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını, "Türkiye Yüzyılı" ülküsü ile başlattığımız büyük atılımın sembolü haline getirmek istiyoruz.Cumhurbaşkanlığı olarak, İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda kapsamlı bir yüzüncü yıl kutlaması oluşturduk. Ülkemize son 20 yılda nasıl çağ atlattığımızı gösterecek bu programı "Yüz Yılın İşini 20 Yıla Sığdırdık" ile uygulamaya geçireceğiz.İkinci yüzyıla yeni bir heyecanla başlamayı umut ediyoruz. 2023 hedefleri bizim için kısa vadeli atılımların ilk istasyonudur. Ardından fethin 600. yılına 2053 vizyonumuz geliyor. Tüm vizyonuyla şimdiden şekillendirmeye başladık. Malazgirt zaferinin bininci yılı 2071 vizyonuyla taçlandıracağız.Biz bu yıl "Stratejik Konsey Toplantısı" yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz.F-16 konusunda da ABD herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak karar vermeyecektir.