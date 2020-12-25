Samanyolu Haber /Gündem / Artık Bold Plus da var! /25 Aralık 2020 23:25

Artık Bold Plus da var!

YouTube videolarına ulaşılamayan haber kanalı Bold Medya’dan açıklama geldi.

SHABER3.COM

YouTube üzerinden yayıncılık yapan Bold Medya, TRT’nin şikayetleri sebebiyle kanalını askıya aldı. TRT ile olan hukuki mücadelenin devam ettiğini vurgulayan kanal yönetimi, Türkiye’de muhalif medyanın neredeyse yok edildiği belirtti.



AKP’nin hedefindeki Bold Medya’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Birkaç gündür Bold Youtube kanalına girenler ne yazık ki haberlere erişemiyor. Bizler de yeni videolar yayınlayamıyor ve sizlere ulaştıramıyoruz. Çünkü bir sansür girişimiyle karşı karşıyayız. Onlarca videomuzun yayından kaldırılması ve kanalımızın kapatılması için başvuru yapıldı. Youtube’un otomatik sistemi devreye girdi ve Bold Medya kanalı geçici olarak askıya alındı. Burada yaşadığımız sıkıntının geçici olduğunun altını çizmek istiyorum. Gerekli itirazlarımızı yaptık. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi hukuki süreçler biraz zaman alıyor. Bu sebeple şu an sizlere bu açıklamanın ulaştığı ‘Bold Plus’ kanalını kurmaya karar verdik. Aslında ‘Bold Plus’ı uzun zamandır kurmayı planlıyorduk. Sansür girişimi süreci hızlandırmış oldu. Bold’un Youtube’un telif hakları konusunda çok hassas olduğunu ve kurallara uyduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Atılan adım tamamen siyasi ve keyfi. Bunu en iyi kanalımızın kapatılması için uğraşanlar biliyor. Milyonlarca izlenen videolarımızın AKP iktidarını rahatsız ettiğinin farkındayız. Bu sebeple zaten kanalımız uzunca bir süredir Türkiye’de engelli. Ancak buna rağmen gerçekte ne olup bittiğini öğrenmek isteyen yüz binlerce insan her gün bir şekilde haberlerimize erişip izliyor. Bold’u Türkiye’de yasaklamanın çözüm olmadığını düşünenler ikinci adımı atmış görünüyor. Kapatma girişiminin kısaca hikayesi böyle. Hukuki süreç netleştikten sonra bütün detayları sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Ama şunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bildiğimiz en iyi işi yani gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Heyecanımız bugün, dünden daha yüksek. Bold Plus’la her gün sizlere Türkiye’de ve dünyada olup biteni en yalın ve doğru şekliyle aktarmayı sürdüreceğiz. Elbette ki büyük emek ve çaba harcayarak bugünlere getirdiğimiz yaklaşık 250 bin abonesi olan Bold Medya kanalını da geri alacağız. Sizlerden iki ricamız var. Birincisi lütfen Bold Medya kanalını takipte kalın. ‘Kanal kapandı’ diye düşünüp abonelikten çıkmayın. İkincisi ise lütfen Bold Plus’a abone olup bildirimleri açın. Dostlarınıza Bold Plus kanalını tavsiye edin.”
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