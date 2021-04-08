Samanyolu Haber /Sağlık / Artık bu belirtiler varsa test yaptırın! /08 Nisan 2021 10:22

Artık bu belirtiler varsa test yaptırın!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, İngiltere mutasyonlu virüse yakalananların farklı belirtiler gösterdiğini ifade ederek, "Hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi yaşayanların PCR testinden geçmelerinde fayda var” dedi.

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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Türkiye'de giderek yayılan İngiltere mutasyonunun farklı belirtilerine dikkat çekti.

Köşesinde virüsün İngiltere mutantına değinen Müftüoğlu yalnızca daha kolay bulaşmadığını, yeni virüsün hastalık tablosunda farklı bazı belirtiler olduğunu ifade etti.

Kovid-19’da sık görülen belirtileri hatırlatan Müftüoğlu şunları yazdı:

"Daha önceki vakalarda çok sık görülen ateş, öksürük ve benzeri belirtiler yerlerini İngiliz mutantı virüsüne yakalananlarda hapşırma, geniz ve burun akıntısı, iştahsızlık ve titreme gibi daha önce pek de alışık olmadığımız yeni belirtilere bırakmış gibi görünüyor. Daha doğrusu Kovid-19’un eski işaretlerine ek olarak son zamanlarda bu dört belirtiye de sık sık rastlıyoruz. Bu nedenle hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi yaşayanların da muhtemel bir Kovid-19 enfeksiyonunu erken yakalayabilmek amacıyla vakit geçirmeden bir PCR testinden geçmelerinde fayda var.”

Vakalardaki artışın 3 nedeni

Vaka sayılarındaki artışın 3 nedeni olduğunu söyleyen Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Birincisi: Ev içi bulaşlarındaki artış korkunç boyutlara varmış durumda. Dikkatsizlik, özensizlik, biraz da bilgisizlik ve lakaytlık ile birleştiğinde çoğu evde neredeyse bir çeşit 'ev içi salgın' durumu yaşanıyor.

İkincisi: Toplu taşıma araçlarındaki tedbirsizlikler de mühim bir salgın tetikçisi haline geldi. Aşırı yolcu yükü özellikle belirli saatlerde muazzam bir virüs trafiğine olanak sağlıyor.

Üçüncüsü: İşyerlerindeki bulaşlarda da ciddi artışlar var. Kademeli mesai uygulamasına yeniden ve sıkı bir şekilde geçmek için neden hâlâ bekliyoruz, anlamak mümkün değil."
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