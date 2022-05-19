Samanyolu Haber /Dünya / "Artık bu silahlarla ordumuz bambaşka bir ordu oldu" /19 Mayıs 2022 21:38

"Artık bu silahlarla ordumuz bambaşka bir ordu oldu"

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırıyı destekleyen ülkeler arasında yer alan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Rusya'dan satın aldıkları S-400 ve İskender füzeleriyle ordularının bambaşka bir kimliğe büründüğünü ifade etti.

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Ukrayna saldırısı konusunda Rusya yönetiminin yanında yer alan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan yeni silah alımı konusunda bir açıklama geldiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’dan S-400 hava savunma füze sistemi satın aldıklarını açıkladı.

Lukaşenko, Rusya’nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin ile Minsk’te yaptığı görüşmede Rusya’dan silah satın aldıklarını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıklarını ifade eden Lukaşenko, "Rusya’dan ihtiyacımız olan sayıda ‘S-400’ ve ‘İskender’ satın aldık, ordumuzu silahlandırdık. Artık bu silahlarla ordumuz bambaşka bir ordu oldu" dedi.

Lukaşenko, “Putin ile füze üretimini müzakere ettik. Yaptığımız yeni füzeleri mükemmele ulaştırmaya yardımcı olacaklar. Önemli ilerleme sağladık ancak Ruslarla daha hızlı bir şekilde normal füze yapacağız" diye konuştu.
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