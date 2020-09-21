Samanyolu Haber /Ekonomi / Artık çok geç /21 Eylül 2020 10:38

Artık çok geç

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye'nin döviz rezervleri eridikçe Merkez Bankası'nın kur artışına müdahale etme kabiliyetini kaybettiğini belirtti.

SHABER3.COM

Goldman Sachs ekonomistleri Kevin Daly ve Clemens Grafe'in müşteri raporunda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasaya müdahale kabiliyeti yabancı para rezerviyle beraber azaldıkça, ithalatın temposunu yavaşlatmak, fon girişlerini cesaretlendirmek ve dolarizasyonu yıldırmak için para politikasının sıkılaşması gerekeceğini düşünüyoruz." tespitinde bulunuldu.

Goldman, milli gelirin (Gayri safi yurtiçi hasıla/GSYİH) kredi artışlarının etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 daralmasını bekliyor. İlk tahmin yüzde 5 daralma kaydedileceği yönündeydi. 

Cari işlemler açığının ise 2020'de GSYİH'nin yüzde 4'ünü bulabileceği belirtildi.

MERKEZ BANKASI ÇOK GEÇ KALDI

Rapora göre politika faizi yılı yüzde 12'den tamamlayabilir ve 2021'in ilk yarısının sonuna dek yüzde 14'e ulaşabilir. Bankanın önceki tahmini faizin yıl sonuna kadar yüzde 10'a ve 2021 sonuna kadar yüzde 14'e yükselmesi yönündeydi.

Ekonomistlerin raporunda "Bu görüşe yönelik ana risk otoritelerin büyümeyi desteklemeye devam etmeyi tercih ederek çok az, çok geç sıkılaştırma yapması." ifadelerine yer verildi. 

TCMB faiz artışını geciktirdiği için Türk Lirası üzerindeki risklerin artacağı vurgulandı.

Politika (Haftalık repo) faizi mayıs ayından beri yüzde 8,25 seviyesinde. TCMB yetkilileri 24 Eylül Perşembe günü bir araya gelerek politika toplantısını gerçekleştirecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Artık çok geç Sonraki Haber >>

Yarışı kaybetti, gönülleri kazandı

Yarışı kaybetti, gönülleri kazandı

Seninle fotoğraf çektirirsem...

Seninle fotoğraf çektirirsem...

'O Matmazel var ya!'

'O Matmazel var ya!'

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:17:03