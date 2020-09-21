Artık çok geç

Goldman Sachs ekonomistleri Kevin Daly ve Clemens Grafe'in müşteri raporunda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasaya müdahale kabiliyeti yabancı para rezerviyle beraber azaldıkça, ithalatın temposunu yavaşlatmak, fon girişlerini cesaretlendirmek ve dolarizasyonu yıldırmak için para politikasının sıkılaşması gerekeceğini düşünüyoruz." tespitinde bulunuldu.







Goldman, milli gelirin (Gayri safi yurtiçi hasıla/GSYİH) kredi artışlarının etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 daralmasını bekliyor. İlk tahmin yüzde 5 daralma kaydedileceği yönündeydi.





Cari işlemler açığının ise 2020'de GSYİH'nin yüzde 4'ünü bulabileceği belirtildi.





MERKEZ BANKASI ÇOK GEÇ KALDI





Rapora göre politika faizi yılı yüzde 12'den tamamlayabilir ve 2021'in ilk yarısının sonuna dek yüzde 14'e ulaşabilir. Bankanın önceki tahmini faizin yıl sonuna kadar yüzde 10'a ve 2021 sonuna kadar yüzde 14'e yükselmesi yönündeydi.





Ekonomistlerin raporunda "Bu görüşe yönelik ana risk otoritelerin büyümeyi desteklemeye devam etmeyi tercih ederek çok az, çok geç sıkılaştırma yapması." ifadelerine yer verildi.





TCMB faiz artışını geciktirdiği için Türk Lirası üzerindeki risklerin artacağı vurgulandı.





Politika (Haftalık repo) faizi mayıs ayından beri yüzde 8,25 seviyesinde. TCMB yetkilileri 24 Eylül Perşembe günü bir araya gelerek politika toplantısını gerçekleştirecek.