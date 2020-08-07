Samanyolu Haber /Ekonomi / "Artık çok zor" dedi! /07 Ağustos 2020 21:49

"Artık çok zor" dedi!

"Yatırımcıların akıl hocası" Standard&Poor's döviz piyasasındaki iki günlük şoku yorumladı: Dolardaki dalgalanmayla faiz artışından kaçınmak zorlaştı.

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Doların Türk Lirası'na mukabil iki günde 30 kuruşa yakın değer kazanmasının akabinde uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin kırılganlığının daha da arttığını vurguladı.

"Yatırımcıların akıl hocası" diye bilinenS&P Global Ratings, Türkiye'nin muhtemel bir faiz artışından kaçınmasının zorlaştığını ifade etti.

DAHA FAZLA DÖVİZ SATAMAZ!

Reuters'ın sorularını yazılı cevaplayan S&P Global Ratings'den Maxim Rybnikov Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerini yıl başından bu yana çok azaldığı için daha fazla satamayacağını söyledi.

Rybnikov, "Türkiye'de yurt içi yerleşikler daha fazla dövize geçmeye başlarsa ödemeler dengesi baskısı hızlanabilir." dedi.
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