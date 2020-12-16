Artık döviz satmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, 2021 Yılında Para ve Kur Politikası sunumunda, "fiyat istikrarı" vurgusu yaparken, "Enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız." dedi.







"2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, TCMB'nin kurların yönünü belirlemek için döviz alım ve satımı yapmayacağını söyledi.





Ağbal, "Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Aşırı dalgalanma halinde döviz piyasasına alış ve satış yönlü müdahale söz konusu olacak." dedi.





"MUNZAM KARŞILIKLAR DEĞİŞEBİLİR" İMASI





Ağbal, "TCMB'nin temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak. Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ve TCMB'nin nihai kredi merci işlevini gören geç likidite penceresi (GLP) fonlama aracı olarak kullanılmayacak. Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro-finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla munzam (zorunlu) karşılıklar ve diğer TL likidite araçları etkin olarak kullanılacak." diye konuştu.





7 Kasım 2020'de Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesi ile boşalan koltuğa Naci Ağbal oturmuştu.





SWAP İHALELERİNE DEVAM EDİLECEK





2021 yılında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda TL ve döviz likidite araçlarını etkin bir şekilde kullanacağına işaret eden Ağbal, "Hâlihazırda söz konusu fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ı swap işlemleriyle geriye kalanı açık piyasa işlemleriyle sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.





Ağbal, "Önümüzdeki dönemde swap işlemlerine devam edilecek. Swap imkânı kullanımının yıl içinde piyasa şartlarına göre kademeli olarak azalabileceği öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.







