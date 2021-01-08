Samanyolu Haber /Dünya / 'En zengin' sıralaması değişti /08 Ocak 2021 10:06

'En zengin' sıralaması değişti

Tesla ve SpaceX'in kurucu yönetici Elon Musk, 188,5 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.

SHABER3.COM

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinde perşembe günü yaşanan yüzde 5'ten fazla yükseliş, şirketin sahibi Musk'ın da dünyanın en zengin 500 insanı arasında yükselmesini sağladı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk 188,5 milyar dolarlık servetiyle Ekim 2017'den bu yana listenin ilk sırasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak zirveye çıktı.

Tesla hisselerinde son bir yılda yaşanan artış Musk'ın servetini 150 milyar doların üzerinde artırmasını sağladı. Şirketin hisselerine geçen yıl yüzde 743'lük bir artış yaşandı.

Tesla ve Space X hisseleri dışında çok varlığı yok

Dünyanın en zengin insanı olduğunu haberine Elon Musk ise, "Ne kadar tuhaf. Peki, işe geri dönelim …" şeklinde yorumladı

Musk, geçen ay verdiği bir röportajda, maddiyata çok az ilgisinin olduğunu Tesla ve SpaceX'teki hisseleri dışında çok az varlığı bulunduğunu belirtmişti.

Musk, servetinin asıl amacının insanlığın uzay yolculuğu yapan bir medeniyete evrimini hızlandırmak olduğunu söylemişti.

Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetleri, 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaşmıştı.

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