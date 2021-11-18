Samanyolu Haber /Gündem / "Artık dur Erdoğan! #HemenSeçim" /18 Kasım 2021 14:58

"Artık dur Erdoğan! #HemenSeçim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu "Artık dur Erdoğan" paylaşımında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, dün yaptığı seçim çağrısını yeniledi. "Artık Dur Erdoğan" diyen Kılıçdaroğlu "Hemen seçim" diye de ekledi.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam" demişti.
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