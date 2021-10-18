"Artık Erdoğan bitmiştir!"

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinde verdiği ilk yüz yüze röportajında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son beş altı yılda iyice savrulduğunu belirterek, “Artık adı tarihe otoriter bir lider olarak yazılmış ve bitmiştir” dedi.







"HDP’NİN GERÇEK MUHATAP OLARAK KENDİNİ ORTAYA KOYMASI DOĞRU BİR TUTUM"





Kısadalga’dan Beril Eski’ye konuşan Demirtaş, HDP’yle ilgili son dönemde başlayan “muhataplık” tartışması ile ilgili “Ben HDP’de bir muhataplık karmaşası olduğunu düşünmüyorum. Bir parti kendini tüm sorunların çözümünün muhatabı olarak görmezse kendi varlığını inkar etmiş olur. Bunun yanı sıra, Kürt sorununun bir de silah ve şiddet boyutu olduğu için elbette başka aktörlerin de çözüme dahil edilmesi gerektiğini söylemek HDP’nin muhataplığını inkar etmek veya yadsımak anlamına gelmez. HDP kendini gerçek bir muhatap olarak ortaya koyarak doğru bir tutum almıştır” dedi.





"ÇÖZÜM SÜRECİNDE ERDOĞAN HER ŞEY KENDİ KONTROLÜNDE OLSUN İSTİYORDU"





“Çözüm sürecinde yanlış giden neydi?” sorusuna Demirtaş, şöyle cevap verdi: “En büyük eksiklik, çözüm sürecinin yeterince şeffaf olmaması, kamuoyuna ve halka mal edilememesi ve TBMM’ye taşınamamasıydı. Çözüm sürecinden kurumsal olarak sorumlu olanlar kişiler değil TBMM olmalıydı. Ancak biz o dönemde maalesef ki bunu aşamadık. CHP’yi sürece dahil edip meseleyi Meclis’e taşımak için çok uğraştık. Ancak hep engellerle, bariyerlerle karşılaştık. Örneğin, Erdoğan her şey kendi kontrolünde olsun istiyordu. Düşünün ki HDP’nin eş genel başkanları olarak çözüm sürecinde bir defa bile Erdoğan ile yüz yüze görüşemedik.”





"SİLAH BIRAKILMASINA ERDOĞAN İZİN VERMEDİ"





28 Şubat 2015 Dolmabahçe Mutabakatı’ndan sonra PKK’nın Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleyi bırakmasına sadece on gün kaldığını belirten Demirtaş, “Ama Erdoğan buna izin vermedi. Akil İnsanlar Grubu adlı sivil grup, son bir defa İmralı’ya gidecekti. Oradan silahların tümden devre dışına çıkarıldığı mesajını alıp gelecekti. Gerisini artık demokratik siyasetle ve parlamentoda hep birlikte çözecektik. Kalıcı barışın kendisine ve partisinin oy oranına olumlu yansımayacağını görünce süreci bitirdi, Erdoğan. Akil İnsanlar Grubunun İmralı’ya gitmesine engel olan Erdoğan’dır. “Seni başkan yaptırmayacağız” sözü bütün bunlardan sonra gelmiştir” dedi.





“ÖLÜMLER OLMASIN DİYE YALVARDIK"





Demirtaş, Çözüm Süreci’nin bitişiyle ilgili olarak, “Akil İnsanlar son bir defa İmralı’ya gitsin ve silahlar devre dışı kalsın diye Dolmabahçe Mutabakatı’ndan sonra on iki defa dönemin İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve MİT müsteşarıyla görüşerek Erdoğan’ı ikna etmelerini istedik. Ancak hiçbiri onu ikna edemedi. “Beyefendi çok kararlı” dediler. “Süreç bitmiştir” dediler. Ölümler olmasın diye tabiri caizse yalvardık adeta. Ama Nuh dediler, peygamber demediler. Çünkü çatışmanın ve kanın milliyetçiliği tırmandırıp oylarını artıracağına iman etmişlerdi” dedi.





ERDOĞAN ARTIK BİTMİŞTİR





Erdoğan’ın kafasında yeni bir çözüm sürecinin olduğunu düşünmediğini belirten Demirtaş, “Zaten açıkça, “Kürt sorunu yoktur” deyip duruyor. Kendince zaten olmayan bir sorun için ne diye bir çözüm süreci başlatsın ki? Bununla birlikte, çözüm sürecini bitirdiği için Erdoğan’ın bin pişman olduğundan da eminim. Çünkü o günden beri bir daha toparlayamadı. Kaybettiği meşruiyetini otoriterleşerek telafi etmeye çalıştı. Zaten bünyesi demokrasiye karşı alerjik. Son beş altı yılda iyice savruldu ve geri dönülemez şekilde kaybetti. Artık adı tarihe otoriter bir lider olarak yazılmış ve bitmiştir” dedi.



