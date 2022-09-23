"Artık eylem zamanı"

Yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren eczacıların meydana inme hazırlığı yaptığı ifade edildi.





Hissettikleri ekonomik zorlukları duyurmak adına eczacıların 16 Ekim’de Türkiye genelinde eylem yapacakları açıklandı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Türk Eczacılar Birliği (TEB), ekonomik tehdit altında olduklarını, en temel giderlerini bile karşılayamadıklarını ve ecza depolarına borçlarını kredi çekerek ödemek zorunda kaldıklarını belirterek 16 Ekim’de Türkiye genelinde eylem yapacaklarını açıkladı. Türk Eczacılar Birliği (TEB), ekonomik tehdit altında olduklarını, en temel giderlerini bile karşılayamadıklarını ve ecza depolarına borçlarını kredi çekerek ödemek zorunda kaldıklarını belirterek 16 Ekim’de Türkiye genelinde eylem yapacaklarını açıkladı.

‘Mesleğimize yapılan haksızlıklara dur diyoruz’





TEB Başkanı Arman Üney ve Türkiye genelindeki 54 eczacı odası başkanları TEB Genel Merkezi önünde eylem kararına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada mitingin gerekçesi ve hedefleriyle ilgili şu ifadeler yer aldı:“Eczacıların ve eczanelerin yaygınlığını, kolay erişilebilirliğini, yetkinliklerinden doğan güçlerini pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi daha sağlıklı bir toplum için yeniden yapılandıralım istedik. Sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini arttıracak projelerimizi defalarca sağlık otoritelerine sunduk. Ama maalesef hep görmezden gelindi. Bizler, kronik hastalık takibi, aşılama hizmetleri gibi pek çok hizmet ile sağlık sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak bir modelin başlatılmasını ve eczacılara bu hizmetlerin karşılığında meslek hakkının verilmesini istiyoruz.”