Artık KHK'lılara miras hakkı bile verilmeyecek

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen Kemal Gökçe’ye, babasından kalan mirası verilmedi.







HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ya mektup yazan Kemal Gökçe, yaşamını yitiren babasından kalan taşınır-taşınmaz mallar üzerinde şerh olup olmadığını öğrenmek için Tapu Müdürlüğü'ne gittiğini anlattı. Gökçe, hakkında üç buçuk yıldır süren soruşturma gerekçesiyle "Riskli Kişiler" kategorisinde olduğunu ve miras üzerinde şerh bulunduğunu öğrendiğini belirtti.





Hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin henüz bir iddianame dahi hazırlanmadığını söyleyen Gökçe, "Daha önce var olan mal varlıklarım hakkında şerh düşülse anlayacağım. Anayasa ve kanunlarda yer alan miras hakkımı bile kullanmama izin verilmiyor. Çalışma hakkı, seyahat özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, miras hakkı gibi anayasal vatandaşlık haklarımı kullanmak için daha neler yapmam lazım?" diye sordu.





HDP Milletvekili Gergerlioğlu konuyu Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a iddiaların doğru olup olmadığını ve miras hakkını kullanamamanın Anayasa'ya aykırı olup olmadığını soran Gergerlioğlu, şu soruları yöneltti:





"KHK'lılar tapu işlemlerinde Riskli Kişiler arasında mı bulunmaktadır? Riskli Kişiler kategorisi adı altında oluşturulmuş bir liste var mıdır? Varsa bu listede kimler vardır ve hangi yasal metne dayanarak hazırlanmıştır?"