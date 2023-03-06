Samanyolu Haber /Gündem / Artık menemen bile lüks oldu! /06 Mart 2023 09:18

Artık menemen bile lüks oldu!

Temel ürünlerdeki fiyat artışları her geçen gün artarken, dar gelirlinin yemeği menemenin maliyeti bir ayda yüzde 15.78, bir yılda yüzde 88.42 oranında yükseldi.

SHABER3.COM

Menemenin maliyeti domates, soğan, biber ve yumurtadaki fiyat artışlarıyla katlandı. 4 kişilik menemen için gerekli bu dört temel ürünle, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) aylık açıkladığı ortalama market fiyatlarından hesaplanan menemen enflasyonu Ocak 2023'e göre yüzde 15.78 olurken, Şubat 2023'te geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88.42 oldu.

Sözcü gazetesinin haberine göre; ortalama 3-4 domates (400 gram), 5-6 biber (200 gram), 4 yumurta ve bir orta boy soğan (200 gram) ile hazırlanan 4 kişilik menemen için, Şubat 2022'de 17 lira harcanırken, Ocak 2023'te bu 27.68 TL'ye çıktı; Şubat 2023'te ise aynı malzemelere 32 liradan fazla ödemek gerekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyonunu önceki aya göre 2.5 puan düşüşle yüzde 55.18 olarak açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 3.15 oldu.

Şubat 2022, Ocak 2023 ve Şubat 2023 dönemlerinde TZOB'un aylık ortalama market fiyatları bültenine göre domatesin kilogram fiyatındaki artış aylık yüzde 29.36, yıllık artış yüzde 109.26'ya ulaştı.

Aynı dönemlerde sivri biberin fiyatı aylık yüzde 1.84, yıllık yüzde 20.28 artarken, soğandaki artış aylık yüzde 14.62 oldu. Kuru soğan fiyatındaki yıllık artış ise yüzde 572.96 ile 5.5 kattan fazla oldu. Yumurta fiyatındaki artış da aylık yüzde 10.26, yıllık yüzde 77.91 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Artık menemen bile lüks oldu! Sonraki Haber >>

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı

Kahramanmaraş'ta

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

"Bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:19:06